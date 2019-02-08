ZaurMixail

Есть сайт на Wordpress, собранный на базе коммерческого премиум-шаблона Flatsome (легально приобретен). На сайте есть страницы, которые содержат блок Blog post – вывод из сетки постов (см. скрин 1). Этот блок выводит заданное в настройках ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить плагин всплывающей формы на одностраничнике Joomla. При нажатии кнопки "заказ на сайте" всплывает форма заполнения имени и телефона. Но при этом фон становится чёрным вместо сайта на фоне, при незаполненной форме заявка всё-равно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перенести сайт-визитку на WordPress. Сайт создал сам на PlatformaLP, сейчас нужен функционал которого нет в платформе. Код не знаю и нет желания изучать, поэтому нужна Ваша помощь. сайт ealmaz(.ком) - Хочу перенести его полностью, таким какой есть. - Обратите ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Спроектировать сайт дизайн-студии на TILDA. Есть пример. Пишите обсудимСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад