ZaurMixail

Нужно перенести сайт-визитку на WordPress. Сайт создал сам на PlatformaLP, сейчас нужен функционал которого нет в платформе. Код не знаю и нет желания изучать, поэтому нужна Ваша помощь. сайт ealmaz(.ком) - Хочу перенести его полностью, таким какой есть. - Обратите ...