Сделать респонсив сайт на реакте, есть Figma дизайн (можно использовать css), прорисовано для десктопа и мобильного устройства, есть svg иконки. - вы выбираете стиль, функциональный или с использованием классов - 3 страницы, ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Запрограммировать 1ну страницу из 3х, особенности: - содержит таблицу 9х10 с сложным поведением: -- респонсив, размер шрифта изменяется в зависимости от размера экрана/если не влазит, текст заголовка может исчезать если не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, я хотел бы заказать написание серии текстов: - для вебсайта посвященной крипто игре. текст должен состоять из слогана, короткого описания в 3х абзацах, описание игры и т.д. - рекламное объявление ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
здравствуйте, я хочу заказать дизайн вебсайта. тема: "игры" основанные на крипто валюте. есть вариант дизайна, мне он нравится но нужно изменять, желательно делать правки но можно делать дизайн с самого начала. вебсайт ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт4 года назад
здравствуйте. я хочу заказать дизайн веб сайта. сайт посвящен "игре" основанной на криптовалюте. сайт состоит из 3х страниц. У меня есть недоработанный вариант дизайна, мне нравится, желательно его изменять/дополнять но можно ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт4 года назад