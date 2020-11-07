Сотрудничество с Александром было очень положительным: - С самого начала Александр оговорил когда он сможет приступить, сколько дней это понадобится. Все запланированные сроки были выдержаны. - Предложенная тема была довольно запутанная. Александр быстро в ней разобрался и пересказал идею в коротких и понятных формулировках. Рекомендую Александра как исполнителя, обязательно сам обращусь если еще понадобиться.