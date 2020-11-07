ablexkam

Александр Камович ablexkam

 
53 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$115
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Создание сайта на Реакте

    Сделать респонсив сайт на реакте, есть Figma дизайн (можно использовать css), прорисовано для десктопа и мобильного устройства, есть svg иконки. - вы выбираете стиль, функциональный или с использованием классов - 3 страницы, ...

    CSSFigma
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание 1 веб страницы с использованием React

    Запрограммировать 1ну страницу из 3х, особенности: - содержит таблицу 9х10 с сложным поведением: -- респонсив, размер шрифта изменяется в зависимости от размера экрана/если не влазит, текст заголовка может исчезать если не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание текстов

    Здравствуйте, я хотел бы заказать написание серии текстов: - для вебсайта посвященной крипто игре. текст должен состоять из слогана, короткого описания в 3х абзацах, описание игры и т.д. - рекламное объявление ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн веб сайта

    здравствуйте, я хочу заказать дизайн вебсайта. тема: "игры" основанные на крипто валюте. есть вариант дизайна, мне он нравится но нужно изменять, желательно делать правки но можно делать дизайн с самого начала. вебсайт ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн вебсайта

    здравствуйте. я хочу заказать дизайн веб сайта. сайт посвящен "игре" основанной на криптовалюте. сайт состоит из 3х страниц. У меня есть недоработанный вариант дизайна, мне нравится, желательно его изменять/дополнять но можно ...

    Figma
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$115
10 баллов
4 года назад
Написание текстов
Сотрудничество с Александром прошло успешно. Задание было предоставлено в понятном изложении. На все вопросы по проекту ответы были озвучены. Оплата и проверка - быстрые, без задержек. Могу рекомендовать заказчика. С ним приятно работать!
Сотрудничество с Александром было очень положительным: - С самого начала Александр оговорил когда он сможет приступить, сколько дней это понадобится. Все запланированные сроки были выдержаны. - Предложенная тема была довольно запутанная. Александр быстро в ней разобрался и пересказал идею в коротких и понятных формулировках. Рекомендую Александра как исполнителя, обязательно сам обращусь если еще понадобиться.
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