QA Engineer

1. Понимание методик и принципов тестирования

2. Ведение документации, написание тест-кейсов,тест сьютов, тест-планов, чек-листов.

3. Анализ требований заказчика.

4. Нахождение и создание баг-репортов.

Общий опыт работы на позиции QA - 2 года

Опыт работы с багтрекинговой системой Jira.

Опыт работы с базой данных: SQL

Опыт тестирования API: Postman, Swagger

Написание примитивных автотестов на Python + Selenium.

Так же тестирование мобильных приложений, сборка билдов для Android и IOS.