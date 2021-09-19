Егор Абловацкий ablovackyegorablovackyegor
25 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
QA Engineer
1. Понимание методик и принципов тестирования
2. Ведение документации, написание тест-кейсов,тест сьютов, тест-планов, чек-листов.
3. Анализ требований заказчика.
4. Нахождение и создание баг-репортов.
Общий опыт работы на позиции QA - 2 года
Опыт работы с багтрекинговой системой Jira.
Опыт работы с базой данных: SQL
Опыт тестирования API: Postman, Swagger
Написание примитивных автотестов на Python + Selenium.
Так же тестирование мобильных приложений, сборка билдов для Android и IOS.
Действие аккаунта приостановлено!
Тестирование ПО
нет отзывов
$7/час
#203
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от 5 дней
#381