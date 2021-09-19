ablovackyegor

Егор Абловацкий ablovackyegor

 
25 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
QA Engineer

1. Понимание методик и принципов тестирования

2. Ведение документации, написание тест-кейсов,тест сьютов, тест-планов, чек-листов.

3. Анализ требований заказчика. 

4. Нахождение и создание баг-репортов.

Общий опыт работы на позиции QA - 2 года

Опыт работы с багтрекинговой системой Jira. 

Опыт работы с базой данных: SQL 

Опыт тестирования API: Postman, Swagger

Написание примитивных автотестов на Python + Selenium. 

Так же тестирование мобильных приложений, сборка билдов для Android и IOS.

PythonAndroidiOSSelenium
Тестирование ПО
нет отзывов
$7/час
#203
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от 5 дней
#381