acmelight_co

Разработка вида внутренней страницы существующего сайта: http://www.acmelight.su/produktsiya/materialy-acmelight-dlia-vnutrennykh-rabot.html Нужна качественная и лаконичная подача материала (цветовое и стилистическое решение). Оформление навигации и шапку сайта менять не нужно. К работе: -оформление меню с перечнем продукции - оформление страницы продукта -оформление баннеров «Акмелайт в ...
Лана Левина acmelight_coacmelight_co
52 годаУкраина/Кривой Рог
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
- Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $54
Официальное название компании- Acmelight, Акмелайт. Целевая аудитория компании – успешные люди, ведут насыщенную жизнь, уровень доходов – средний и выше; регион – Украина, Россия, страны бывшего СНГ, арабские страны, латиноамериканские страны, англоязычные страны). Официальный сайт: http://acmelight.su. Формат продукции ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайнер для работы с нашим сайтом над различными его разделами. Сайт: www.acmelight.suДизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ для работы. Мы хотели бы провести аудит нашего сайта по следующим пунктам. 1.Технический аудит сайта: - скорость загрузки страниц сайта - наличие флеш и фреймов на страницах сайта - наличие мусора в HТМL коде - проверка корректности кодировки страниц - ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад