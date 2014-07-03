acmelight_co

Лана Левина acmelight_co

 
52 годаУкраина/Кривой Рог
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн внутренней страницы сайта

    Разработка вида внутренней страницы существующего сайта: http://www.acmelight.su/produktsiya/materialy-acmelight-dlia-vnutrennykh-rabot.html Нужна качественная и лаконичная подача материала (цветовое и стилистическое решение). Оформление навигации и шапку сайта менять не нужно. К работе: -оформление меню с перечнем продукции - оформление страницы продукта -оформление баннеров «Акмелайт в ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн этикетки для упаковки декоративных камней

    $54

    Официальное название компании- Acmelight, Акмелайт. Целевая аудитория компании – успешные люди, ведут насыщенную жизнь, уровень доходов – средний и выше; регион – Украина, Россия, страны бывшего СНГ, арабские страны, латиноамериканские страны, англоязычные страны). Официальный сайт: http://acmelight.su. Формат продукции ...

    IllustratorДизайн этикетки
    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Аудит сайта

    ТЗ для работы. Мы хотели бы провести аудит нашего сайта по следующим пунктам. 1.Технический аудит сайта: - скорость загрузки страниц сайта - наличие флеш и фреймов на страницах сайта - наличие мусора в HТМL коде - проверка корректности кодировки страниц - ...

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад