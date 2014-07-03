acmelight_co

Разработка вида внутренней страницы существующего сайта: http://www.acmelight.su/produktsiya/materialy-acmelight-dlia-vnutrennykh-rabot.html Нужна качественная и лаконичная подача материала (цветовое и стилистическое решение). Оформление навигации и шапку сайта менять не нужно. К работе: -оформление меню с перечнем продукции - оформление страницы продукта -оформление баннеров «Акмелайт в ...