Необходимо разработать интернет магазин, функционал: 1. Каталог с товарами (с фильтрацией по категориям) 2. Онлайн оплата ЮKassa 3. Доставка через сервис boxbery. 4. Синхронизация товаров и заказов с 1С через POST json. Формат обмена разработан. 5. Регистрация пользователей по номеру ...
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт на yii studio, 1. необходимо подключить яндекс кассу (модуль в yii studio присутсвует) 2. Подключить службы boxberry 3. Настроить авторизацию на сайте через смс (шлюз smsochki.ru) 4. Разработка модуля обмена данных между сайтом и 1С. Из 1с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Необходимо доработать интернет-магазин: 1. Доработать/разработать выгрузку позиций через json 2. Подключить яндекс кассу 3. Подключить смс сервис, для авторизации на сайте 4. Исправление багов Проект находится в разработке, и часть функционала реализована. Возможно увеличение бюджета.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать интернет ресурс - foto-sivma.ru. Необходимо детализировать корзину по форматам, количеству и цены на услугу печать фотографий. На данный момент отображается только наименование услуги, общее количество и общая цена. В панели администратора, в карточке заказа, также необходимо ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад