adminlht

Виталий adminlht

 
39 летРоссия/Воронеж
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$210
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка интернет-магазина

    Необходимо разработать интернет магазин, функционал: 1. Каталог с товарами (с фильтрацией по категориям) 2. Онлайн оплата ЮKassa 3. Доставка через сервис boxbery. 4. Синхронизация товаров и заказов с 1С через POST json. Формат обмена разработан. 5. Регистрация пользователей по номеру ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на yii studio

    Есть сайт на yii studio, 1. необходимо подключить яндекс кассу (модуль в yii studio присутсвует) 2. Подключить службы boxberry 3. Настроить авторизацию на сайте через смс (шлюз smsochki.ru) 4. Разработка модуля обмена данных между сайтом и 1С. Из 1с ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на YII2

    $150

    Необходимо доработать интернет-магазин: 1. Доработать/разработать выгрузку позиций через json 2. Подключить яндекс кассу 3. Подключить смс сервис, для авторизации на сайте 4. Исправление багов Проект находится в разработке, и часть функционала реализована. Возможно увеличение бюджета.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка интернет-ресурса (yii)

    Необходимо доработать интернет ресурс - foto-sivma.ru. Необходимо детализировать корзину по форматам, количеству и цены на услугу печать фотографий. На данный момент отображается только наименование услуги, общее количество и общая цена. В панели администратора, в карточке заказа, также необходимо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
evgeniyseogr1
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
день назад
$210
10 баллов
3 года назад
Доработка интернет-ресурса (yii)
Спасибо Виталию за работу, и своевременную оплату, продолжаем работу над сайтом.
Отличная команда во главе с Евгением. Все по делу, отличное взаимопонимание.
Ответный отзыв