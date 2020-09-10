Необходимо доработать интернет ресурс - foto-sivma.ru. Необходимо детализировать корзину по форматам, количеству и цены на услугу печать фотографий. На данный момент отображается только наименование услуги, общее количество и общая цена. В панели администратора, в карточке заказа, также необходимо ...