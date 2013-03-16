Копирайтер, рерайтер, переводчик. Быстро и качественно

Что касается иностранных языков: в совершенстве владею английским зыком. Изучаю его с 5 лет. Параллельно изучаю польский язык.

Компьютерного образования нет, но с легкостью могу разобраться с любым программным обеспечением (грех этого не уметь в эру рассвета технологий). Опытный пользователь ПК с операционной системой Windows. Работаю в Adobe Photoshop. К слову о фотошопе, занимаюсь фотографией, для меня это как отдых души.

Когда на меня снисходит вдохновение, пишу эссе на различные темы. Очень хочу написать книгу по мотивам своей жизни. И я уверена, это не будет монотонное и приземленное чтиво, потому что когда меня просят рассказать о своей жизни, у меня не случается «пустоты» в голове как у всех, а наоборот вспоминаю все самое сумасшедшее и безумное. Может, потом люди будут говорить «Да, таких как она, не бывает!».

Опыт работы: копирайтер - фрилансер на различных сайтах. Создавала слоганы, небольшие рекламные статьи, тексты для веб – сайтов.

Знания и навыки в совокупности: быстро печатаю; могу работать в сжатые сроки; грамотный язык; креативность; нестандартный подход к ситуациям; стараюсь писать непростые, замысловатые тексты, чтобы читатель мог додумать, пофантазировать, ну а если это текст для «туалетного чтива», то тут уже маленькая площадка для разбега.