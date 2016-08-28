alenacot

Богомолова alenacot

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен баннер

    $30

    Качественный банер в интернет магазин. Только ВЕКТОРНАЯ графика! НЕ фотошоп. Банер примерно 300х300 Ну это обсудим по факту. Я покажу сайт и куда нужен банер. Суть его такова. Там должна быть информация и красочная иллюстрация ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интернет-магазин на Опенкарте

    Добрый день! Нужен спец в системе OpenCart.  На этом движке установлен интернет-магазин.Выдает системную ошибку 500. Нужно исправить эту ошибку, видимо в директории. Время исполнении прямо сейчас, кто свободен просьба откликнуться.

    Opencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Нужен логотип, векторный. Для интернет магазина товаров для животных. Название мокрый нос, логотип соответствующий названию. Для примера введите в гугл картинки - мокрый нос собаки. Что то в таком роде, как на фото. В кадре ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужен баннер
Алена, очень приятный заказчик. Понятно описала задачу, после чего было приятно работать. Оплата в срок и без торга. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую всем!
Юрий сделал баннер быстро и качественно! Очень понравилось, что не пришлось долго объяснять, чего я хочу. Юрий учел мои пожелания, а сам дизайн, сделал сам. Получилось отлично! Видна работа профессионала. Буду обращаться еще!
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HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Установить форум
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Отличная заказчица. Четко ставит задачу, знает чего хочет. Никаких проблем с оплатой. После сотрудничества остались только приятные ощущения
Дмитрий отличный специалист. Все сделал быстро и качественно! Все объяснил, рассказал. Приятно работать. Обязательно буду обращаться к нему снова.
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