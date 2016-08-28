Качественный банер в интернет магазин. Только ВЕКТОРНАЯ графика! НЕ фотошоп. Банер примерно 300х300 Ну это обсудим по факту. Я покажу сайт и куда нужен банер. Суть его такова. Там должна быть информация и красочная иллюстрация ...
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$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $30Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужен спец в системе OpenCart. На этом движке установлен интернет-магазин.Выдает системную ошибку 500. Нужно исправить эту ошибку, видимо в директории. Время исполнении прямо сейчас, кто свободен просьба откликнуться.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно установить и настроить форум на сайте. Форум должен полностью быть готов к работе. Сайт работает на Вордпрессе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен логотип, векторный. Для интернет магазина товаров для животных. Название мокрый нос, логотип соответствующий названию. Для примера введите в гугл картинки - мокрый нос собаки. Что то в таком роде, как на фото. В кадре ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
8 лет назад
Алена, очень приятный заказчик. Понятно описала задачу, после чего было приятно работать. Оплата в срок и без торга. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Юрий сделал баннер быстро и качественно! Очень понравилось, что не пришлось долго объяснять, чего я хочу. Юрий учел мои пожелания, а сам дизайн, сделал сам. Получилось отлично! Видна работа профессионала. Буду обращаться еще!
$30
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Отличная заказчица. Четко ставит задачу, знает чего хочет. Никаких проблем с оплатой. После сотрудничества остались только приятные ощущения
Ответный отзыв
Дмитрий отличный специалист. Все сделал быстро и качественно! Все объяснил, рассказал. Приятно работать. Обязательно буду обращаться к нему снова.