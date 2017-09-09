alexandr_flagman

Александр Лощев alexandr_flagman

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Интернет-маркетолог

Занимаемся:

- Созданием сайтов (сайт-визитка, landing page, корпоративные сайты, интернет-магазины)

- SEO-оптимизация сайта и продвижение в поисковых системах

- Настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords

Работаем с 2011 года.

Работаем по наличному и безналичному расчету.

Сайт-визиткаGoogle AdsSEO-оптимизация
Портфолио
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Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $80от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга