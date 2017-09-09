Александр Лощев alexandr_flagmanalexandr_flagman
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Интернет-маркетолог
Занимаемся:
- Созданием сайтов (сайт-визитка, landing page, корпоративные сайты, интернет-магазины)
- SEO-оптимизация сайта и продвижение в поисковых системах
- Настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords
Работаем с 2011 года.
Работаем по наличному и безналичному расчету.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кейс: Как продавать много кухонь?180 просмотров
- Многостраничный сайт. Электронный документооборот.157 просмотров
- Кейс. Лечение сайтов195 просмотров
- Landing Page. Кондитерская234 просмотра
- Landing Page. Франшиза развивающего центра.166 просмотров
- Кейс: Проектирование зданий.162 просмотра
- Landing. Услуги по продаже банковских продуктов142 просмотра
- Landing Page. Ремонт квартир149 просмотров
- Landing Page. Праздничное агентство154 просмотра
- Кейс по интернет-магазину товаров для животных155 просмотров
- Landing Page. Подарочный сертификат.166 просмотров
- Landing Page. Продажа лицензий Office 365138 просмотров
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $80от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга