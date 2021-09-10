alexbrightman

Нужно устранить ошибки в приложении для стриминга музыки на React Native для iOS. От предыдущего исполнителя получил билд, попытался протестировать его на маке, но билд не собрался и выдал ошибку. Задача: нужно проверить билд на ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
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Здравствуйте Требуется опытный разработчик с портфолио для выполнения следующего задания. Нужно внедрить функцию режима чтения новостей внутри приложения онлайн-радио. Еще нужно реализовать получение информации о количестве переходов пользователей приложения на статью из сайта. 1. Переход пользователя ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад