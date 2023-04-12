Front-End Разработчик
Качественная верстка. Кроссбраузерный код.
Почему со мной выгодно работать?
Соответствие макету. Вы получите именно то, что требуется по ТЗ
Любые Ваши пожелания и правки бесплатны, просто сообщите
При отсутствии макета адаптивного дизайна, качественный и аккуратный адаптив совершенно бесплатно
Гарантия качества. В течение недели после сдачи работы все претензии или проблемы будут быстро и абсолютно бесплатно исправлены
Помогу с интеграцией WordPress, при Вашем желании, сайт будет выполнен с плагином Elementor
Проведу консультацию по любым Вашим вопросам!
При любых вопросах пишите в личные сообщения, с радостью отвечу.
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
Telegram: https://t.me/alexeysokolovv
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
9%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга «Gaming Squad»24 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга «UFOPOKER»31 просмотр
- Адаптивная верстка лендинга «Imperium»20 просмотров
- Адаптивная верстка сайта банка «Leader Classic»18 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга «Poker Inn»34 просмотра
- Разработка сайта автосервиса на CMS WordPress8 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга «Rising Sun»16 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
2 балла
4 месяца назад
Алексей, подвел в исполнении задачи как по срокам, так и не оценил объем, который оказался ему не по силам. Удалось решить вопрос через Арбитраж, в свою пользу.
$90
10 баллов
7 месяцев назад
Отличный исполнитель. Сделал быстро. ТЗ изначально было неполное, правки вносил быстро. Продолжим сотрудничать
Ответный отзыв
Спасибо за проект, всегда интересно работать с грамотным заказчиком) Своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
9 месяцев назад
Алексей молодец! Справился быстро с заданием, все корректировки вносил моментально, дополнительно выполнил еще работу. Качественно и оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Аскар отличный человек и прекрасный заказчик, всегда на связи. Сразу удалось найти общий язык и пришли к желаемому результату. Буду крайне рад помочь еще!