alexey_sokolovv

Алексей Соколов alexey_sokolovv

 
25 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Front-End Разработчик

Качественная верстка. Кроссбраузерный код.

Почему со мной выгодно работать?

  • Соответствие макету. Вы получите именно то, что требуется по ТЗ

  • Любые Ваши пожелания и правки бесплатны, просто сообщите

  • При отсутствии макета адаптивного дизайна, качественный и аккуратный адаптив совершенно бесплатно

  • Гарантия качества. В течение недели после сдачи работы все претензии или проблемы будут быстро и абсолютно бесплатно исправлены

  • Помогу с интеграцией WordPress, при Вашем желании, сайт будет выполнен с плагином Elementor

  • Проведу консультацию по любым Вашим вопросам!


При любых вопросах пишите в личные сообщения, с радостью отвечу.
Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Telegram: https://t.me/alexeysokolovv

WordPressElementor
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
9%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
2 балла
4 месяца назад
Срочно перенести сайт с Tilda на WordPress
Алексей, подвел в исполнении задачи как по срокам, так и не оценил объем, который оказался ему не по силам. Удалось решить вопрос через Арбитраж, в свою пользу.
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$90
10 баллов
7 месяцев назад
Сайт на Wordpress
Отличный исполнитель. Сделал быстро. ТЗ изначально было неполное, правки вносил быстро. Продолжим сотрудничать
Спасибо за проект, всегда интересно работать с грамотным заказчиком) Своевременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Oskar2000
Аскар 
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$50
10 баллов
9 месяцев назад
Создать сайты 3 штуки одностраничные и однотипные.
Алексей молодец! Справился быстро с заданием, все корректировки вносил моментально, дополнительно выполнил еще работу. Качественно и оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!
Аскар отличный человек и прекрасный заказчик, всегда на связи. Сразу удалось найти общий язык и пришли к желаемому результату. Буду крайне рад помочь еще!
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