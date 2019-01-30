alexeyrevyakov

Необходимо разработать приложение типа базы данных Android с подпиской демо / базовая / премиум. Длительный проект. В 1-й версии будет 1 из 5-ти функций: "База данных детских игр" Главный экран (в будущем он станет вторичным) Верхний ряд: 3 ...
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нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать приложение для конвертации величин. Вход: 1024 byte = 1 kilobyte 2 bar = 12 ring 16.8 ring = 2 pyramid 4 hare = 1 cat 5 cat = 0.5 giraffe 1 byte = 8 bit 15 ring = 2.5 bar 1 pyramid ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
В настоящее время ведется разработка системы автоматизированного подбора персонала, которая автоматически собирает базу резюме по запросу пользователя, а выбранным соискателям из импортированной базы резюме делает рассылку email, sms, а также проводит видеоинтервью, online тестирование, проводит ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать одностраничный сайт на Tilda с тех.описанием площадки на англ. языке. Сконструировать, оформить, наполнить информацией. По результатам возможен заказ второго аналогичного сайта-визитки.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
5 баллов
5 лет назад
Не оплатил заказ. Потратил зря мое время. Впредь, буду просить предоплату.