alexeyrevyakov

Алексей Ревяков alexeyrevyakov

 
31 годУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
$5
5 баллов
5 лет назад
Java консольное приложение
Не оплатил заказ. Потратил зря мое время. Впредь, буду просить предоплату.