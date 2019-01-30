alexeyrevyakov

В настоящее время ведется разработка системы автоматизированного подбора персонала, которая автоматически собирает базу резюме по запросу пользователя, а выбранным соискателям из импортированной базы резюме делает рассылку email, sms, а также проводит видеоинтервью, online тестирование, проводит ...