alexivan84

Нужно сделать простой одностраничник на тематику gps мониторинг. Цвета взять с [url=http://wook.kz/]wook.kz/[/url] Структура, текст в приложении.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужна страница по поиску билетов на самолет. Вводим откуда-куда и дату, можно в кодах сразу, как указывается в апи параметры, даю два апи. Выводим склееные одинаковые билеты от разных поставщиков с ценой у каждого, просто текстом каким ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Есть сайт на laravel, есть новая верстка для этого сайта. Сейчас у нас много страниц на сайте, нужно всё убрать и сделать на одной странице(не лендинг!), есть так же макет PSD и готовая верстка этого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
У нас уже есть купленный иностранный PHP скрипт "маркетплайса" В него надо добавить платежную систему "WalletOne". Скрипт написан с php laravel framework. Состоит из подключаемых модулей. Весь скрипт не дадим, так как дорого стоит. Дадим ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка приложения под ios/android Прототип в приложении.Мобильные приложения13 заявокЗакрыт8 лет назад