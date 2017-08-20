alexkiroff92

Алексей Киров alexkiroff92

 
31 годБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов и лендингов,уникальный дизайн!

Создание сайтов и лендингов,уникальный дизайн!Доброго время суток)

Меня зовут Алексей,я очень ответственный и креативный фрилансер!

Гарантирую:

  • Качественно выполненную работу в указанные сроки
  • Поддержку связи
  • Дальнейшую поддержку сайта + бесплатная консультация после выполнения заказа в течении 10 дней
Навыки:

  • ﻿Создание сайтов любой сложности: от простых сайтов визиток до больших информационных порталов,создание уникального дизайна сайтов.
  • Отличное владение HTML, CSS, JavaScript,Photoshop,Sketch,Illustrator.
  • Адаптивная вёрстка под все устройства;
Связь:

Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/alexkiroff47ce    

Буду рад выполнить Ваш заказ.

JavascriptДизайн сайтаHTMLCSSIllustratorPhotoshopSketch
Портфолио
Отзывы заказчиков
vikt1984
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
6 баллов
6 лет назад
Нужен landing page, простой, но с крутым дизайном.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!