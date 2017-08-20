Создание сайтов и лендингов,уникальный дизайн!
Создание сайтов и лендингов,уникальный дизайн!Доброго время суток)
Меня зовут Алексей,я очень ответственный и креативный фрилансер!
Гарантирую:
- Качественно выполненную работу в указанные сроки
- Поддержку связи
- Дальнейшую поддержку сайта + бесплатная консультация после выполнения заказа в течении 10 дней
- Создание сайтов любой сложности: от простых сайтов визиток до больших информационных порталов,создание уникального дизайна сайтов.
- Отличное владение HTML, CSS, JavaScript,Photoshop,Sketch,Illustrator.
- Адаптивная вёрстка под все устройства;
- mail: [email protected]
Буду рад выполнить Ваш заказ.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт портфолио114 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
6 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!