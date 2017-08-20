Создание сайтов и лендингов,уникальный дизайн!

Создание сайтов и лендингов,уникальный дизайн!Доброго время суток)

Меня зовут Алексей,я очень ответственный и креативный фрилансер!

Гарантирую:

Качественно выполненную работу в указанные сроки

Поддержку связи

Дальнейшую поддержку сайта + бесплатная консультация после выполнения заказа в течении 10 дней

Навыки:

﻿Создание сайтов любой сложности: от простых сайтов визиток до больших информационных порталов,создание уникального дизайна сайтов.

Отличное владение HTML, CSS, JavaScript,Photoshop,Sketch,Illustrator.

Адаптивная вёрстка под все устройства;

Связь:

Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/alexkiroff47ce

Буду рад выполнить Ваш заказ.