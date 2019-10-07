alexlavrdc

Нужно поддерживать и развивать next.js проэкты. Создавать React.js компонентыДелать тесты для Next.js/React.jsОптимизировать код: react.js, next.js, webpack, ﻿js/es6, html, sass/css ﻿Проект использует API/backend который запускается через Docker. Docker знать глубоко не надо, но надо уметь запустить ...