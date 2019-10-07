alexlavrdc

Нужен react-native разработчик на 2 недели сделать MVP приложения. Т3 на английском, таски в гитхабе. 3 screens: - Today's list of exercises - Current exercise with timer - ...
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- $500Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Надо сделать React.js компоненты для навигации типа stacked drawers. Пример тут: https://youtu.be/THYSoXMA4Ss (Google Tag Manager) Контент: https://jeweled-summer.glitch.me/ (Sidebars, open sidebar button) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно поддерживать и развивать next.js проэкты. Создавать React.js компонентыДелать тесты для Next.js/React.jsОптимизировать код: react.js, next.js, webpack, js/es6, html, sass/css Проект использует API/backend который запускается через Docker. Docker знать глубоко не надо, но надо уметь запустить ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет. Мне нужно написать авто-тесты для диагностики react/next.js сайта. 4 страницы, 8 компонентов. У тебя есть опыт с next и react тестами?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад