alexlavrdc

Александр alexlavrdc

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • React.js component for stacked navigation

    Добрый день, Надо сделать React.js компоненты для навигации типа stacked drawers.  Пример тут: https://youtu.be/THYSoXMA4Ss (Google Tag Manager) Контент: https://jeweled-summer.glitch.me/ (Sidebars, open sidebar button) ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Full-stack Next.js и React

    Нужно поддерживать и развивать next.js проэкты. Создавать React.js компонентыДелать тесты для Next.js/React.jsОптимизировать код: react.js, next.js, webpack, ﻿js/es6, html, sass/css ﻿Проект использует API/backend который запускается через Docker. Docker знать глубоко не надо, но надо уметь запустить ...

    CSSDockerFigmaHTMLJavaScript
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • React/next.js

    Привет. Мне нужно написать авто-тесты для диагностики react/next.js сайта. 4 страницы, 8 компонентов. У тебя есть опыт с next и react тестами?

    Next.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад