alfa-analitic

Владимир alfa-analitic

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Слайды 468х60 (до 35 Кб)

    468х60 (до 35 Кб) 1 слайд "Инвестиционные вклады до 96% годовых" 2 слайд "Застрахованные вклады инвесторов" 3 слайд "Мониторинг торговых счетов, банковская гарантия, юридическое оформление"

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подготовить пресс-релизы

    $100

    Подготовить прес релизы деятельности инвестиционной компании, продуктов инвестиционной компании, деятельности, истории компании... В общем информация доступна на сайте, нужно из информации на сайте подготовить 5-6 статей и эти статьи размножить на 25-30 статей. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подготовить к публикации 10 новостей.

    $250

    Подготовить 10 уникальных новостей по заданным фактам. Из каждой новости сделать рерайт 5 штук. то есть. 10 новостей и уже из них сделать рерайт 50 штук. Уникальны, читабельны и грамотные. ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется профессиональная лингвистич. проверка

    $50

    Требуется профессиональная лингвистическая проверка текстов размещенных на сайте. 20 страниц. Проверка орфографии и пунктуации на сайте, а также в текстах в электронном виде (6 шт.); устранение ошибок, опечаток, стилистических погрешностей и языковых ляпов, ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Слайды 468х60 (до 35 Кб)
Все отлично, четкое ТЗ и мгновенная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хороший исполнитель, сделал быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Требуется профессиональная лингвистич. проверка
Отличный заказчик. Четко ставит задачу, оперативно предоставляет материалы, необходимые для работы, своевременно производит оплату. Самые положительные впечатления от сотрудничества!
Справилась на отлично с лингвистической корректировкой текстов на сайте и договоров. Советую тем кто ценит качество работы и собственное время.
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Отредактировать в фотошопе фотографии
Владимир - прекрасный заказчик! Четко поставлена задача, постоянно на связи и моментальная оплата! Всем рекомендую!
Все отлично! Быстро и профессионально. Очень рад сотрудничеству.
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