alfa-analitic

468х60 (до 35 Кб) 1 слайд "Инвестиционные вклады до 96% годовых" 2 слайд "Застрахованные вклады инвесторов" 3 слайд "Мониторинг торговых счетов, банковская гарантия, юридическое оформление"
- Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Подготовить прес релизы деятельности инвестиционной компании, продуктов инвестиционной компании, деятельности, истории компании... В общем информация доступна на сайте, нужно из информации на сайте подготовить 5-6 статей и эти статьи размножить на 25-30 статей. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Подготовить 10 уникальных новостей по заданным фактам. Из каждой новости сделать рерайт 5 штук. то есть. 10 новостей и уже из них сделать рерайт 50 штук. Уникальны, читабельны и грамотные. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется изменит в фотошопе профессионально 3 фотографии.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется профессиональная лингвистическая проверка текстов размещенных на сайте. 20 страниц. Проверка орфографии и пунктуации на сайте, а также в текстах в электронном виде (6 шт.); устранение ошибок, опечаток, стилистических погрешностей и языковых ляпов, ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен12 лет назад