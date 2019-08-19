Собственно нужно в браузерах 1. Изменять размер блока по ширине и высоте 2. Изменять положение блока 3. Автоматически сохранять новое положение и размер дива в css на сервере (если это возможно) ...
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
5 лет назад
Собственно нужно в браузерах 1. Изменять размер блока по ширине и высоте 2. Изменять положение блока 3. Автоматически сохранять новое положение и размер дива в css на сервере (если это возможно) ...
Нужен человек, который смог бы отснять качественный фото и видеоматериал на заводе для сайта. Выезд на завод предполагается на этой неделе. Завод находится в Коломне (Россия).
Нужен программист для создания личного кабинета для сайта на битриксе. Опишу приблизительно, что нужно сделать. Напишите возможно ли, сколько по срокам будет, какая стоимость. Спасибо! По структуре необходимо 4 пункта: 1) статус ...