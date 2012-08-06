alisogurskiy

Нужна верстка 8 форм для модальных диалогов на сайте (заготовка в аттаче). Детали: У нас на сайте есть js библиотека по работы со всплывающими диалогами, алертами, конфирмами, лоадерами и прочим. Сейчас эти модальные диалоги проходят редизайн. Пример диалога ...