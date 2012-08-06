alisogurskiy

[b]Мы ожидаем, что у вас есть:[/b] - Опыт работы с С++. - Опыт работы с блокчейн (Bitcoin или его форки). [b]Что нужно делать:[/b] - Сопровождать текущий блокчейн. [b]Будет плюсом:[/b] - Опыт работы с NodeJS. [b]Наш стек:[/b] - С++ / Qt. - NodeJS- MongoDB, PostgreSQL.
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Верстка простой статической страницы на основе имеющихся стилей — Mockup_cosejos_scroll_final_EN.png. Основное требование — использовать существующие стили, весь текст должен быть текстом. Заготовка страницы в аттаче. Обращаю внимание: 1) ВЕСЬ текст должен быть текстом (кроме BBVA - это ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна верстка 8 форм для модальных диалогов на сайте (заготовка в аттаче). Детали: У нас на сайте есть js библиотека по работы со всплывающими диалогами, алертами, конфирмами, лоадерами и прочим. Сейчас эти модальные диалоги проходят редизайн. Пример диалога ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо выполнить верстку порядка 10 новых страниц для существующего темплэйта agentpiggy.3atdev.com. Некоторые страницы в аттаче.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Ответный отзыв
Дмитрий сделал все аккуратно, неточности и небольшие доработки исправил быстро. По необходимости буду обращаться еще и рекомендовать.