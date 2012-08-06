alisogurskiy

Александр Лисогурский alisogurskiy

 
40 летУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • С++ Blockchain разработчик

    [b]Мы ожидаем, что у вас есть:[/b] - Опыт работы с С++. - Опыт работы с блокчейн (Bitcoin или его форки). [b]Что нужно делать:[/b] - Сопровождать текущий блокчейн. [b]Будет плюсом:[/b]  - Опыт работы с NodeJS. [b]Наш стек:[/b] - С++ / Qt. - NodeJS- MongoDB, PostgreSQL.

    PostgreSQLMongoDBNode.jsBlockchain
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка статической страницы

    $20

    Верстка простой статической страницы на основе имеющихся стилей — Mockup_cosejos_scroll_final_EN.png. Основное требование — использовать существующие стили, весь текст должен быть текстом. Заготовка страницы в аттаче. Обращаю внимание: 1) ВЕСЬ текст должен быть текстом (кроме BBVA - это ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка 8 форм и 1 страницы для работающего сайта

    Нужна верстка 8 форм для модальных диалогов на сайте (заготовка в аттаче). Детали: У нас на сайте есть js библиотека по работы со всплывающими диалогами, алертами, конфирмами, лоадерами и прочим. Сейчас эти модальные диалоги проходят редизайн. Пример диалога ...

    JavascriptCSSjQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
dmtrglvk
Дмитрий 
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Верстка статической страницы
Приятен в общении, мгновенно отвечал на все мои вопросы. С оплатой никаких проблем. 10 баллов!
Дмитрий сделал все аккуратно, неточности и небольшие доработки исправил быстро. По необходимости буду обращаться еще и рекомендовать.
Ответный отзыв