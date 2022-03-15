Требуется создать минус для песни, разработав музыкальную композицию без вокала. Все детали и текст будут предоставлены в личной переписке. Ожидается профессиональный подход и качественное исполнение.
- Музыка и Звуки17 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработка сайта для доставки еды с полным наполнением блюдами. Сайт должен обеспечивать возможность оставлять заказы, которые будут поступать на ноутбук. Ожидается готовое решение «под ключ» с удобным интерфейсом для пользователей.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрытгод назад
- $1
Необходимо доработать готовый текст песни. Ожидается улучшение и дополнение существующего текста. Предоставленный материал будет доступен для редактирования.Стихи, Песни и Проза32 заявкиЗакрытгод назад
- $10
Необходимо разработать логотип для студии маникюра luxnails.best. Цветовая гамма: черный, белый и золотой. Логотип будет использоваться на визитках и аватарах в Instagram. Ожидается современный и стильный дизайн, соответствующий тематике.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрытгод назад
Ищется специалист для подготовки материалов к ВПР по химии, включая контрольные работы, задачи и тесты. Задача должна быть выполнена быстро и качественно.Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для подготовки ВПР по географии для 11 класса. Задачи, контрольные и тесты требуются срочно. Оплата 1000₽ будет произведена сразу после завершения работы.Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна двух визиток для конкурса красоты. Важен оригинальный подход и соблюдение сроков — готовые визитки нужно предоставить до выходных. Креативный дизайн приветствуется.Дизайн продукции20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо срочно разработать тест по истории для 11 класса. Работа должна быть выполнена в течение 20 минут. Оплата будет произведена сразу после получения готовых ответов.Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить контрольные задания и тесты по химии с дедлайном до 6:00 по МСК. Ожидается качественное и своевременное выполнение задач.Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется выполнение лабораторной работы по физике с обязательным соблюдением сроков. Работа должна быть завершена до 6:00 по МСК. Уточните детали выполнения.Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать сочинение по тексту ЕГЭ с учетом всех требований. Работу необходимо завершить до завтра. Ожидается качественное выполнение задания с глубоким анализом текста.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется подготовить курсовую работу на тему 'Диагностика и определение объема работ по ТО и ТР'. Объем работы составляет 30 страниц. Срок сдачи - до 20 декабря.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт3 года назад