anastka92

Петрова anastka92

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Делаю дипломные, курсовые на заказ
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей