Приветствую! Необходимо сверстать простой одностраничник, приложил к проекту. Всего 4 страницы, все они идентичны, только заголовки разные и в кружке для каждого раздела определенный текст светло-оранжевым цветом, как в примере. Проект ...
- $50HTML-верстка20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Приветствую! Необходимо написать сервис по розыгрышу подарков на базе одного из PHP фреймворка. Клиентская часть уже сверстана, но помимо этого нужно еще сверстать админку на основе прототипов. Все необходимые ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую! Необходимо нарисовать яркий, красивый дизайн для сайта подарков. Примерное количество страниц 12-13, все они простые, в основном текстовые. Пример функционала можно посмотреть на http://prlike.ru/ ТЗ вышлю выбранному исполнителю, оплата договорная, ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую! Нужен PHP разработчик на постоянной основе, удаленно, умеющий решать нестандартные задачи быстро и качественно! Требования к исполнителю: - уверенные знания PHP5, MySQL, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо нарисовать и сверстать простой одностраничник, точно такой же как тут http://www.conocevalenciadeunaformadiferente.com/index.php (без музыки) Требования к верстке: - кроссбраузерность - валидность ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Всем привет! Требуется верстальщик и программист в одном лице для реализации нескольких проектов. Работы примерно на 1-2 дня! Просьба оставлять свой скайп для связи в ответе на проект! Спасибо!HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Всем привет! Необходимо запрограммировать по уже сверстанному дизайну CRM систему. Она похожа на мегаплан, но функционал будет намного проще, к примеру вывод базы клиентов, добавление задачи, отчета, сотрудников и т.д. До понедельника нужно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад