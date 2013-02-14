andrey856

Андрей andrey856

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Срочно сверстать одностраничник

    $50

    Приветствую! Необходимо сверстать простой одностраничник, приложил к проекту. Всего 4 страницы, все они идентичны, только заголовки разные и в кружке для каждого раздела определенный текст светло-оранжевым цветом, как в примере. Проект ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сервис подарков

    $500

    Приветствую! Необходимо написать сервис по розыгрышу подарков на базе одного из PHP фреймворка. Клиентская часть уже сверстана, но помимо этого нужно еще сверстать админку на основе прототипов. Все необходимые ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта подарков

    Приветствую! Необходимо нарисовать яркий, красивый дизайн для сайта подарков. Примерное количество страниц 12-13, все они простые, в основном текстовые. Пример функционала можно посмотреть на http://prlike.ru/ ТЗ вышлю выбранному исполнителю, оплата договорная, ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать и сверстать простой одностраничник

    $50

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать и сверстать простой одностраничник, точно такой же как тут http://www.conocevalenciadeunaformadiferente.com/index.php (без музыки) Требования к верстке: - кроссбраузерность - валидность ...

    HTMLjQuery
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и программирование одностраничников

    $100

    Всем привет! Требуется верстальщик и программист в одном лице для реализации нескольких проектов. Работы примерно на 1-2 дня! Просьба оставлять свой скайп для связи в ответе на проект! Спасибо!

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать CRM систему

    $250

    Всем привет! Необходимо запрограммировать по уже сверстанному дизайну CRM систему. Она похожа на мегаплан, но функционал будет намного проще, к примеру вывод базы клиентов, добавление задачи, отчета, сотрудников и т.д. До понедельника нужно ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Yazadjidma
31 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать и сверстать простой одностраничник
HTMLjQuery
Хорошо сработались, понятное ТЗ и сроки, оплата сразу же, всем рекомендую!