andreysuper62

Нужен сайт из серии "доска объявлений". Прикрепляю макеты дизайна к проекту Вероятно делать нужно на modx или yii2, так-же предлагайте свой вариант Ждём от Вас сроки и предполагаемую стоимость. Пощупать, как должен ...
- $1000Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
На ресурсе http://printer-cartridge.com.ua/ нужно сделать 5 пунктов доработок Прикрепил ТЗВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходима точная копия по дизайну и функционалу https://www.goodeggs.com Желательно сделать в виде темы на opencart Что бы попасть в каталог на сайте можно ввести левый индекс "11111" и левый e-mail и потом нажать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать сайт https://worldwide.com.ua/ Внести ряд изменений, всего 6 пунктов Читайте в ТЗВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
На нашем сайте http://printer-cartridge.com.ua необходимо выполнить доработки, прикрепил техническое задание к проекту, в целом 5 задачВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад