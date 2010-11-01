UI/UX дизайнер, графический дизайнер, дизайн мебели и интерьеров

Место жительства:

г. Киев, ул. Саксаганского;

Тел:

063-416-86-63;

Образование:

2005-2011гг.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, архитектурный факультет, дизайн

архитектурной среды, специальность – архитектор-дизайнер. Степень– «Специалист».

Дополнительное образование:

200г. (9 месяцев) –курсы автоматизированных систем в строительстве.

2016г. (1 месяц) – курсы по изучению Adobe Illustrator.

2018г.(2,5 месяца) – курсы UI-UX and WEB design.

2019г. – интерактивные онлайн курсы HTMLAcademy.

Опыт работы:

28.11.2018 по нынешнее время - удаленная работа: разработка логотипа, веб и мобильной версии сайта Best driver, разработка дизайна печатной продукции- флаеров, скидочных карт. Баннеры и gif анимации для социальных сетей.

15.03.2019-01.04.2019 - удаленная работа с рекламным агентством 512digital по разработке баннеров и gif анимаций для социальных сетей ТМ Активия.

03.04.2019-20.07.2019- удаленная работа: разработка баннеров для социальных сетей для производителя футболок 7Yards.

15.09.2019-19.10.2019 - удаленная работа: редизайн логотипа и разработка рекламного каталога для производителя мебели DMD мебель.

12.12.2019-20.12.2019 - удаленная работа: редизайн landing page для производителя бетона Vakos beton.

04.07.2016-10.09.2018

ООО «МИМКОМ», «Мим-К» производство мебели под заказ – дизайнер мебели.

Обязанности:

Предварительная разработка и просчет дизайн-проекта мебели по размерам заказчика:

- прием заявки по телефону либо в офисе;

- предоставление консультации;

- прорисовка эскиза в PRO100;

- просчет стоимости производства;

Выезд на замеры с замерщиком:

- консультация клиента относительно материалов, фурнитуры, конструктива мебели;

- Подбор стилистики и цветового решения, материалов;

- Зарисовка помещения для замеров;

- Фото помещения;

Разработка дизайн проекта по замерам и пожеланиям заказчика;

Просчет стоимости производства:

-раскрой плитных материалов в Catting;

-расчет предварительно необходимой фурнитуры;

-подсчет квадратуры фасадных материалов;

Оформление и подписание договора;

Подготовка ТЗ для конструктора;

Проверка соответствия дизайн-проекта с чертежами конструктора;

Согласование с клиентом конструкторских чертежей, передача правок конструктору,

окончательное согласование;

Заказ необходимой фурнитуры для производства мебели по списку конструктора (с

2016-2017г);

Заполнение таблицы фурнитуры для передачи конструктору/снабженцу (с 2017-2018);

Контроль производства на определенных участках работ;

Заказ и контроль получения заказных позиций элементов мебели (сырец МДФ, стекло,

зеркала, столешницы, раздвижные системы…);

Решение спорных вопросов во время производства мебели с клиентом/производством;

Решение вопросов с клиентом при возникновении проблемы во время/после установки

мебели;

Выполнение ежемесячного плана продаж (с 2018г);

Обработка обратной связи;

Работа с рекламациями:

- прием заявки;

- передача заявки на рассмотрение конструктору/руководителю;

- заказ по необходимости необходимых деталей, фурнитуры;

- согласование с заказчиком путей устранения проблемы;

22.02.2016-20.06.2016

Интернет магазин корпусной мебели под заказ «Моя мебель» - дизайнер мебели.

Обязанности:

Просчет стоимости мебели по заявкам, поступающим с сайта;

Выезд на замеры;

Разработка проекта мебельного гарнитура;

Подбор материалов и фурнитуры;

Просчет стоимости производства;

Оформление договора.

03.2011 г. – 05.2015 г.

ТМ Blest – ведущий менеджер по корпусной мебели TM ZEGEN, сопутствующих товаров (постельное белье, декоративные пледы и подушки,

бытовая химия).

Обязанности:

Ведение заказа на мебель от продавца к клиенту:

-проверка заказа, ввод в 1С;

-запуск в производство;

-проверка приходных накладных;

-создание заказа поставщику, заявки на приход в 1С.

Работа с производителем мебели (фабрика);

Работа с рекламациями:

-прием заявки на рекламацию;

-оформление рекламационного акта;

-передача рекламационного акта и рекламационных изделий на фабрику;

-решение вопросов денежных компенсаций с клиентом/фабрикой;

- контроль сроков устранения рекламации.

Консультация менеджеров/клиентов относительно конструктивных вопросов касающихся мебели;

Выезд на замеры:

- замеры;

- оформление чертежей;

- разработка вариантов комбинирования мебели;

-подбор цветового решения;

- просчет стоимости;

- оформление заказа;

- запуск заказа в производство.

Разработка акционных предложений, разработка и внедрение маркетинговых программ, направленных на развитие продаж для внедрения в розничную сеть.

Оформление витрин магазинов:

- подбор композиций корпусной мебели;

- поиск подходящего цветового решения;

- оформление заказа на выставочный образец;

- запуск в производство;

- контроль установки мебели в фирменном отделе.

Разработка нестандартной мебели:

- разработка чертежей и конфигураций необходимого изделия для запуска на просчет на

фабрику для дальнейшего производства.

Снабжение сети фирменных отделов необходимыми рабочими справочниками, рекламной продукцией, прайсами ;

Обучение продавцов-консультантов новому продукту;

Ведение анкет по обслуживанию клиентов:

-разработка вопросов к анкете;

-оформление анкеты на фирменном бланке;

-ввод данных по анкетам в 1С для дальнейшего формирования отчета.

Планирование продаж:

-отчет по фактическим продажам помесячно;

-формирование планов продаж.

Контроль заказов и наличие на витринах сопутствующей продукции:

-прием заказа;

-сверки по наличию и до заказ недостающей продукции в фирменных отделах;

-работа с поставщиком.

11.2010 г. – 02.2011 г.

Итальянская кухонная мебель ZAPPALORTO - дизайнер

Обязанности:

общение с клиентом;

моделирование кухонной мебели в 3d программах;

выезд на замеры (замеры, оформление чертежей, разработка вариантов комбинирования мебели, подбор цветового решения, просчет, оформление заказа, контрольный замер)

русский, украинский – свободно;

английский – разговорный;

французский – выше среднего.

Дополнительные навыки:

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point), навыки работы с Интернет,1С:Предприятие 8.3, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, ArredoCAD, PRO100, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Axure PR Pro.

Опыт работы с дизайном интерьера – разработка проектов для частных клиентов;

Опыт ведения деловой переписки;

Опыт работы с поставщиком и розничными покупателями;

Базовые навыки бариста.

Личные качества:

умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения,

быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность, настойчивость и

стремление к профессиональному росту, коммуникабельность, умение работать в

команде