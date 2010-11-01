Место жительства:
г. Киев, ул. Саксаганского;
Тел:
063-416-86-63;
Образование:
2005-2011гг.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, архитектурный факультет, дизайн
архитектурной среды, специальность – архитектор-дизайнер. Степень– «Специалист».
Дополнительное образование:
200г. (9 месяцев) –курсы автоматизированных систем в строительстве.
2016г. (1 месяц) – курсы по изучению Adobe Illustrator.
2018г.(2,5 месяца) – курсы UI-UX and WEB design.
2019г. – интерактивные онлайн курсы HTMLAcademy.
Опыт работы:
28.11.2018 по нынешнее время - удаленная работа: разработка логотипа, веб и мобильной версии сайта Best driver, разработка дизайна печатной продукции- флаеров, скидочных карт. Баннеры и gif анимации для социальных сетей.
15.03.2019-01.04.2019 - удаленная работа с рекламным агентством 512digital по разработке баннеров и gif анимаций для социальных сетей ТМ Активия.
03.04.2019-20.07.2019- удаленная работа: разработка баннеров для социальных сетей для производителя футболок 7Yards.
15.09.2019-19.10.2019 - удаленная работа: редизайн логотипа и разработка рекламного каталога для производителя мебели DMD мебель.
12.12.2019-20.12.2019 - удаленная работа: редизайн landing page для производителя бетона Vakos beton.
04.07.2016-10.09.2018
ООО «МИМКОМ», «Мим-К» производство мебели под заказ – дизайнер мебели.
Обязанности:
- Предварительная разработка и просчет дизайн-проекта мебели по размерам заказчика:
- предоставление консультации;
- прорисовка эскиза в PRO100;
- просчет стоимости производства;
- Выезд на замеры с замерщиком:
- Подбор стилистики и цветового решения, материалов;
- Зарисовка помещения для замеров;
- Фото помещения;
- Разработка дизайн проекта по замерам и пожеланиям заказчика;
- Просчет стоимости производства:
-расчет предварительно необходимой фурнитуры;
-подсчет квадратуры фасадных материалов;
- Оформление и подписание договора;
- Подготовка ТЗ для конструктора;
- Проверка соответствия дизайн-проекта с чертежами конструктора;
- Согласование с клиентом конструкторских чертежей, передача правок конструктору,
- Заказ необходимой фурнитуры для производства мебели по списку конструктора (с
- Заполнение таблицы фурнитуры для передачи конструктору/снабженцу (с 2017-2018);
- Контроль производства на определенных участках работ;
- Заказ и контроль получения заказных позиций элементов мебели (сырец МДФ, стекло,
- Решение спорных вопросов во время производства мебели с клиентом/производством;
- Решение вопросов с клиентом при возникновении проблемы во время/после установки
- Выполнение ежемесячного плана продаж (с 2018г);
- Обработка обратной связи;
- Работа с рекламациями:
- передача заявки на рассмотрение конструктору/руководителю;
- заказ по необходимости необходимых деталей, фурнитуры;
- согласование с заказчиком путей устранения проблемы;
22.02.2016-20.06.2016
Интернет магазин корпусной мебели под заказ «Моя мебель» - дизайнер мебели.
Обязанности:
- Просчет стоимости мебели по заявкам, поступающим с сайта;
- Выезд на замеры;
- Разработка проекта мебельного гарнитура;
- Подбор материалов и фурнитуры;
- Просчет стоимости производства;
- Оформление договора.
ТМ Blest – ведущий менеджер по корпусной мебели TM ZEGEN, сопутствующих товаров (постельное белье, декоративные пледы и подушки,
бытовая химия).
Обязанности:
- Ведение заказа на мебель от продавца к клиенту:
-запуск в производство;
-проверка приходных накладных;
-создание заказа поставщику, заявки на приход в 1С.
- Работа с производителем мебели (фабрика);
- Работа с рекламациями:
-оформление рекламационного акта;
-передача рекламационного акта и рекламационных изделий на фабрику;
-решение вопросов денежных компенсаций с клиентом/фабрикой;
- контроль сроков устранения рекламации.
- Консультация менеджеров/клиентов относительно конструктивных вопросов касающихся мебели;
- Выезд на замеры:
- оформление чертежей;
- разработка вариантов комбинирования мебели;
-подбор цветового решения;
- просчет стоимости;
- оформление заказа;
- запуск заказа в производство.
- Разработка акционных предложений, разработка и внедрение маркетинговых программ, направленных на развитие продаж для внедрения в розничную сеть.
- Оформление витрин магазинов:
- поиск подходящего цветового решения;
- оформление заказа на выставочный образец;
- запуск в производство;
- контроль установки мебели в фирменном отделе.
- Разработка нестандартной мебели:
фабрику для дальнейшего производства.
- Снабжение сети фирменных отделов необходимыми рабочими справочниками, рекламной продукцией, прайсами ;
- Обучение продавцов-консультантов новому продукту;
- Ведение анкет по обслуживанию клиентов:
-оформление анкеты на фирменном бланке;
-ввод данных по анкетам в 1С для дальнейшего формирования отчета.
- Планирование продаж:
-формирование планов продаж.
- Контроль заказов и наличие на витринах сопутствующей продукции:
-сверки по наличию и до заказ недостающей продукции в фирменных отделах;
-работа с поставщиком.
11.2010 г. – 02.2011 г.
Итальянская кухонная мебель ZAPPALORTO - дизайнер
Обязанности:
- общение с клиентом;
- моделирование кухонной мебели в 3d программах;
- выезд на замеры (замеры, оформление чертежей, разработка вариантов комбинирования мебели, подбор цветового решения, просчет, оформление заказа, контрольный замер)
русский, украинский – свободно;
английский – разговорный;
французский – выше среднего.
Дополнительные навыки:
Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point), навыки работы с Интернет,1С:Предприятие 8.3, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, ArredoCAD, PRO100, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Axure PR Pro.
Опыт работы с дизайном интерьера – разработка проектов для частных клиентов;
Опыт ведения деловой переписки;
Опыт работы с поставщиком и розничными покупателями;
Базовые навыки бариста.
Личные качества:
умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения,
быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность, настойчивость и
стремление к профессиональному росту, коммуникабельность, умение работать в
команде
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