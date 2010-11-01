annettedesign

Анна Ковальчук annettedesign

 
35 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
UI/UX дизайнер, графический дизайнер, дизайн мебели и интерьеров

Место жительства: 

г. Киев, ул. Саксаганского;

Тел:

063-416-86-63;

Образование:

2005-2011гг.  

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, архитектурный факультет, дизайн

архитектурной среды, специальность – архитектор-дизайнер. Степень– «Специалист».

Дополнительное образование: 

200г. (9 месяцев) –курсы автоматизированных систем в строительстве.

2016г. (1 месяц) – курсы по изучению Adobe Illustrator.

2018г.(2,5 месяца) – курсы UI-UX and WEB design.

2019г. – интерактивные онлайн курсы HTMLAcademy.

Опыт работы:

28.11.2018 по нынешнее время - удаленная работа: разработка логотипа, веб и мобильной версии сайта Best driver, разработка дизайна печатной продукции- флаеров, скидочных карт. Баннеры и gif анимации для социальных сетей.

15.03.2019-01.04.2019 - удаленная работа с рекламным агентством 512digital по разработке баннеров и gif анимаций для социальных сетей ТМ Активия.

03.04.2019-20.07.2019- удаленная работа: разработка баннеров для социальных сетей для производителя футболок 7Yards.

15.09.2019-19.10.2019 - удаленная работа: редизайн логотипа и разработка рекламного каталога для производителя мебели DMD мебель.

12.12.2019-20.12.2019 - удаленная работа: редизайн landing page для производителя бетона Vakos beton.

04.07.2016-10.09.2018

ООО «МИМКОМ», «Мим-К» производство мебели под заказ – дизайнер мебели.

Обязанности:

  • Предварительная разработка и просчет дизайн-проекта мебели по размерам заказчика:
- прием заявки по телефону либо в офисе;

  - предоставление консультации;

  - прорисовка эскиза в PRO100;

  - просчет стоимости производства;

  • Выезд на замеры с замерщиком:
-          консультация клиента относительно материалов, фурнитуры, конструктива мебели;

  -          Подбор стилистики и цветового решения, материалов;

  -          Зарисовка помещения для замеров;

  -          Фото помещения;

  • Разработка дизайн проекта по замерам и пожеланиям заказчика;
  • Просчет стоимости производства:
-раскрой плитных материалов в Catting;

  -расчет предварительно необходимой фурнитуры;

  -подсчет квадратуры фасадных материалов;

  • Оформление и подписание договора;
  • Подготовка ТЗ для конструктора;
  • Проверка соответствия дизайн-проекта с чертежами конструктора;
  • Согласование с клиентом конструкторских чертежей, передача правок конструктору,
окончательное согласование;

  • Заказ необходимой фурнитуры для производства мебели по списку конструктора (с
2016-2017г);

  • Заполнение таблицы фурнитуры для передачи конструктору/снабженцу (с 2017-2018);
  • Контроль производства на определенных участках работ;
  • Заказ и контроль получения заказных позиций элементов мебели (сырец МДФ, стекло,
зеркала, столешницы, раздвижные системы…);

  • Решение спорных вопросов во время производства мебели с клиентом/производством;
  • Решение вопросов с клиентом при возникновении проблемы во время/после установки
мебели;

  • Выполнение ежемесячного плана продаж (с 2018г);
  • Обработка обратной связи;
  • Работа с рекламациями:
- прием заявки;

  - передача заявки на рассмотрение  конструктору/руководителю;

  - заказ по необходимости необходимых деталей, фурнитуры;

  - согласование с заказчиком путей устранения проблемы;

22.02.2016-20.06.2016

Интернет магазин корпусной мебели под заказ «Моя мебель» - дизайнер мебели.

Обязанности:

  • Просчет стоимости мебели по заявкам, поступающим с сайта;
  • Выезд на замеры;
  • Разработка проекта мебельного гарнитура;
  • Подбор материалов и фурнитуры;
  • Просчет стоимости производства;
  • Оформление договора.
03.2011 г. – 05.2015 г.

ТМ Blest – ведущий менеджер по корпусной мебели TM ZEGEN, сопутствующих товаров (постельное белье, декоративные пледы и подушки,

бытовая химия).

Обязанности:

  • Ведение заказа на мебель от продавца к клиенту:
-проверка заказа, ввод в 1С;

  -запуск в производство;

  -проверка приходных накладных;

  -создание заказа поставщику, заявки на приход в 1С.

  • Работа с производителем мебели (фабрика);
  • Работа с рекламациями:
-прием заявки на рекламацию;

  -оформление рекламационного акта;

  -передача рекламационного акта и рекламационных изделий на фабрику;

  -решение вопросов денежных компенсаций с клиентом/фабрикой;

  - контроль сроков устранения рекламации.

  • Консультация менеджеров/клиентов относительно конструктивных вопросов касающихся мебели;
  • Выезд на замеры:
- замеры;

  - оформление чертежей;

  - разработка вариантов комбинирования мебели;

  -подбор цветового решения;

  - просчет стоимости;

  - оформление заказа;

  - запуск заказа в производство.

  • Разработка акционных предложений, разработка и внедрение маркетинговых программ, направленных на развитие продаж для внедрения в розничную сеть.
  • Оформление витрин магазинов:
- подбор композиций корпусной мебели;

  - поиск подходящего цветового решения;

  - оформление заказа на выставочный образец;

  - запуск в производство;

  - контроль установки мебели в фирменном отделе.

  • Разработка нестандартной мебели:
- разработка чертежей и конфигураций необходимого изделия для запуска на просчет на

  фабрику для дальнейшего производства.

  • Снабжение сети фирменных отделов необходимыми рабочими справочниками, рекламной продукцией, прайсами ;
  • Обучение продавцов-консультантов новому продукту;
  • Ведение анкет по обслуживанию клиентов:
-разработка вопросов  к анкете;

  -оформление анкеты на фирменном бланке;

  -ввод данных по анкетам в 1С  для дальнейшего формирования отчета.

  • Планирование продаж:
-отчет по фактическим продажам помесячно;

  -формирование планов продаж.

  • Контроль заказов и наличие на витринах сопутствующей продукции:
-прием заказа;

  -сверки по наличию и до заказ недостающей продукции в фирменных отделах;

  -работа с поставщиком.

11.2010 г. – 02.2011 г.

Итальянская кухонная мебель ZAPPALORTO - дизайнер

Обязанности:

  • общение с клиентом;
  • моделирование кухонной мебели в 3d программах;
  • выезд на замеры (замеры, оформление чертежей, разработка вариантов комбинирования мебели, подбор цветового решения, просчет, оформление заказа, контрольный замер)
Знание языков:

русский, украинский – свободно;

английский – разговорный;

французский – выше среднего.

Дополнительные навыки:

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point), навыки работы с Интернет,1С:Предприятие 8.3, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis,  ArredoCAD, PRO100, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Axure PR Pro.

Опыт работы с дизайном интерьера – разработка проектов для частных клиентов;

Опыт ведения деловой переписки;

Опыт работы с поставщиком и розничными покупателями;

Базовые навыки бариста.

Личные  качества:

умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения,

быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность, настойчивость и

стремление к профессиональному росту, коммуникабельность, умение работать в

команде

FigmaAutoCADIllustratorArchiCADPhotoshop
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