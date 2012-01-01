Необходимо создать интернет магазин на Joomla 2.5.4 + Virtuemart 2.0.6. Срок 5 дней, цена 150$, оплата после выполнения работы. У исполнителя должен быть опыт работы с Joomla + Virtuemart, исполнитель должен находится каждый день на ...
- $250Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать качественный дизайн сайта. Подробности исполнителю.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен опытный дизайнер для разработки дизайна сайтов. Оплата приблизительно 100$ за проект. Требования: - опыт работы от 2-х лет. - знание и понимание основ юзабилити. Пишите в скайп:virtuas.netДизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем для сотрудничества SEO-оптимизатора. Опыт работы от 3-х лет, наличие успешных проектов. Работа и оплата попроектная. Пишите в скайп (virtuas.net) или в личку.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Компании на постоянную удаленную работу требуется web-программист. Основные обязанности: - создание сайтов под ключ - разработка модулей, компонентов - тех. поддержка Требования: - опыт работы от 1 года - уверенное знание php, ООП, javascript (ajax/jquery/mootools,) - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
10 лет назад
Хороший заказчик, рекомендую! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Вадимом. Работа выполнена оперативно и качественно, были получены грамотные консультации по всем интересующим вопросам. Сразу видно, что человек профессионал своего дела, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!