anset1

Андрей Ткаченко anset1

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет магазин Joomla + Virtuemart

    $250

    Необходимо создать интернет магазин на Joomla 2.5.4 + Virtuemart 2.0.6. Срок 5 дней, цена 150$, оплата после выполнения работы. У исполнителя должен быть опыт работы с Joomla + Virtuemart, исполнитель должен находится каждый день на ...

    JoomlaVirtuemart
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Нужен опытный дизайнер для разработки дизайна сайтов. Оплата приблизительно 100$ за проект. Требования: - опыт работы от 2-х лет. - знание и понимание основ юзабилити. Пишите в скайп:virtuas.net

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-оптимизатор

    Ищем для сотрудничества SEO-оптимизатора. Опыт работы от 3-х лет, наличие успешных проектов. Работа и оплата попроектная. Пишите в скайп (virtuas.net) или в личку.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Web-программист

    Компании на постоянную удаленную работу требуется web-программист. Основные обязанности: - создание сайтов под ключ - разработка модулей, компонентов - тех. поддержка Требования: - опыт работы от 1 года - уверенное знание php, ООП, javascript (ajax/jquery/mootools,) - ...

    PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjaxБитрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vade_maaR
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
SEO-оптимизатор
Хороший заказчик, рекомендую! Спасибо за сотрудничество!
Очень доволен сотрудничеством с Вадимом. Работа выполнена оперативно и качественно, были получены грамотные консультации по всем интересующим вопросам. Сразу видно, что человек профессионал своего дела, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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