$50
Необходимо разбираться в HTML, CSS, JavaScript, Jquery. Задачи разные, список задач и подробности расскажу при личном общении.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
8 лет назад
Необходимо разбираться в HTML, CSS, JavaScript, Jquery. Задачи разные, список задач и подробности расскажу при личном общении.
Нужно написать модуль доставки для PrestaShop, с расчетом стоимости в зависимости от расстояния. Подробнее расскажу при личном общении через скайп. Обязателен опыт написания модулей для PrestaShop.
Наложение футболки на человека через ASUS Xtion Pro Live. Что то похожее на http://www.youtube.com/watch?v=1jbvnk1T4vQ&feature=related без "наварочек", для начала с одной футболкой. модель футболки есть.
Простой вариант виртуальной примерочной на базе kinect. Что то похожее на http://www.youtube.com/watch?v=L_cYKFdP1_0 3d модель с костями в формате .FBX готов предоставить.