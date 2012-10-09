Разработка ASUS Xtion Pro Live

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрытнет заявок154 просмотра

Наложение футболки на человека через ASUS Xtion Pro Live.

Что то похожее на http://www.youtube.com/watch?v=1jbvnk1T4vQ&feature=related

без "наварочек", для начала с одной футболкой.

модель футболки есть.

13 лет назад
antonazov
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Расширение функционала ИМ на Битриксе

    1. Указание поставщика - данная информация должна выводиться только сотрудникам магазина (посетители не должны видеть этого), данная информация вносится при формировании товара или импорте из Excel/CSV; 2. Анализ/сопоставление/проверка товаров/цен - Модуль импорта только с ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аналитик Oracle eBusiness Suite

    Требования к позиции: Опыт внедрения Oracle eBusiness Suite Опыт работы с модулями: Purchaising Inventory Management iProcurement Опыт написания документации Опыт проведения бизнес-анализа Опыт ведения переговоров Обязанности: ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внедрение Oracle eBusiness Suite для госструктуры

    Проект Внедрение Oracle eBusiness Suite для гос.структуры рассчитан на 2 месяца. Необходимо внедрение следующих модулей: Purchaising Inventory Management iProcurement Планируются командировки к заказчику.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внешний отчет для 1С УТ 11.0.7.x

    $50

    Необходимо создать внешний отчет на основании отчета "Валовая прибыль". Изменить стандартный отчет "Валовая прибыль", чтобы в графе "Себестоимость" рассчитывалась не себестоимость товара, а просто Цена Поступления на дату формирования отчета. Во ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программка для гаданий

    $35

    Мне нужно в идеале, чтоб на страничке сайта было несколько карт(расклад) и при нажатии на карту она переворачивалась рубашкой вниз и открывала описание карты. То есть при нажатии на каждую карту появлялось ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад