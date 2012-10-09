Расширение функционала ИМ на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки120 просмотров

1. Указание поставщика - данная информация должна выводиться только сотрудникам магазина (посетители не должны видеть этого), данная информация вносится при формировании товара или импорте из Excel/CSV;

2. Анализ/сопоставление/проверка товаров/цен - Модуль импорта только с более широкими возможностями. Проверка изменения цен между прайс-листом в формате Excel/CSV и Базой Данных сайта, если цена изменилась, то система старую цену меняет на новую из Excel/CSV. Сверка товаров идет по "Артикулу" или по другому выбранному варианту.

+ Добавление тех товаров которые отсутствуют в БД сайта. Если артикул совпадает, то товар не добавляется (проще говоря, что бы не было за двоения товаров).

13 лет назад
Thr0TT1e
Артем 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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