Расширение функционала ИМ на Битриксе

1. Указание поставщика - данная информация должна выводиться только сотрудникам магазина (посетители не должны видеть этого), данная информация вносится при формировании товара или импорте из Excel/CSV;

2. Анализ/сопоставление/проверка товаров/цен - Модуль импорта только с более широкими возможностями. Проверка изменения цен между прайс-листом в формате Excel/CSV и Базой Данных сайта, если цена изменилась, то система старую цену меняет на новую из Excel/CSV. Сверка товаров идет по "Артикулу" или по другому выбранному варианту.

+ Добавление тех товаров которые отсутствуют в БД сайта. Если артикул совпадает, то товар не добавляется (проще говоря, что бы не было за двоения товаров).