Требования к позиции: Опыт внедрения Oracle eBusiness Suite Опыт работы с модулями: Purchaising Inventory Management iProcurement Опыт написания документации Опыт проведения бизнес-анализа Опыт ведения переговоров Обязанности: ...
Расширение функционала ИМ на Битриксе
1. Указание поставщика - данная информация должна выводиться только сотрудникам магазина (посетители не должны видеть этого), данная информация вносится при формировании товара или импорте из Excel/CSV;
2. Анализ/сопоставление/проверка товаров/цен - Модуль импорта только с более широкими возможностями. Проверка изменения цен между прайс-листом в формате Excel/CSV и Базой Данных сайта, если цена изменилась, то система старую цену меняет на новую из Excel/CSV. Сверка товаров идет по "Артикулу" или по другому выбранному варианту.
+ Добавление тех товаров которые отсутствуют в БД сайта. Если артикул совпадает, то товар не добавляется (проще говоря, что бы не было за двоения товаров).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
Проект Внедрение Oracle eBusiness Suite для гос.структуры рассчитан на 2 месяца. Необходимо внедрение следующих модулей: Purchaising Inventory Management iProcurement Планируются командировки к заказчику.Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно установить код Googl Adsens вверху страницы под заголовком статьиПрочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем специалиста (город значения не имеет) с сертификатами 1С 8 Специалист по: УТ, ЗУП или плоатформа. Ищем для разовых работ, с прикреплением вас к нашей фирме.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт http://www.dlya-kamina.ru Надо увеличить скорость загрузки сайта (страниц), оптимизировать нагрузку на сервер Ваши предложения по цене и срокам?Прочее8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать внешний отчет на основании отчета "Валовая прибыль". Изменить стандартный отчет "Валовая прибыль", чтобы в графе "Себестоимость" рассчитывалась не себестоимость товара, а просто Цена Поступления на дату формирования отчета. Во ...Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать гаджет для мониторинга. Описание работы гаджета можно посмотреть тут: http://www.gamearmy.ru/monitor/gadget83675.htmlПрочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищу консультанта, который может ответить на глупые и не очень вопросы по Bluetooth модулям.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $35
Мне нужно в идеале, чтоб на страничке сайта было несколько карт(расклад) и при нажатии на карту она переворачивалась рубашкой вниз и открывала описание карты. То есть при нажатии на каждую карту появлялось ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
1.Номер телефона в форме разбит на три ячейки, нужно сделать так чтобы при заполненой ячейки стрелка курсора переходила автоматически на следующую 2.Меню аккардеон, когда при раскрытом меню, находясь например на странице товара, перейти в ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад