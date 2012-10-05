Увеличить скорость загрузки сайта

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Закрыт8 заявок149 просмотров

Сайт http://www.dlya-kamina.ru

Надо увеличить скорость загрузки сайта (страниц), оптимизировать нагрузку на сервер

Ваши предложения по цене и срокам?

13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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