Внешний отчет для 1С УТ 11.0.7.x

Необходимо создать внешний отчет на основании отчета "Валовая прибыль".

Изменить стандартный отчет "Валовая прибыль", чтобы в графе "Себестоимость" рассчитывалась не себестоимость товара, а просто Цена Поступления на дату формирования отчета.

Во всем остальном без изменений.