Сайт http://www.dlya-kamina.ru Надо увеличить скорость загрузки сайта (страниц), оптимизировать нагрузку на сервер Ваши предложения по цене и срокам?
Специалист со своб. сертификатом 1С 8 Специалист
Ищем специалиста (город значения не имеет) с сертификатами 1С 8 Специалист по: УТ, ЗУП или плоатформа.
Ищем для разовых работ, с прикреплением вас к нашей фирме.
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