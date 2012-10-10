Специалист со своб. сертификатом 1С 8 Специалист

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Закрытнет заявок86 просмотров

Ищем специалиста (город значения не имеет) с сертификатами 1С 8 Специалист по: УТ, ЗУП или плоатформа.

Ищем для разовых работ, с прикреплением вас к нашей фирме.

13 лет назад
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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