Внедрение Oracle eBusiness Suite для госструктуры

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Закрытнет заявок116 просмотров

Проект Внедрение Oracle eBusiness Suite для гос.структуры рассчитан на 2 месяца.

Необходимо внедрение следующих модулей:

Purchaising

Inventory Management

iProcurement

Планируются командировки к заказчику.

13 лет назад
CustomerTimes
54 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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