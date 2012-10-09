Нужно установить код Googl Adsens вверху страницы под заголовком статьи
Внедрение Oracle eBusiness Suite для госструктуры
Проект Внедрение Oracle eBusiness Suite для гос.структуры рассчитан на 2 месяца.
Необходимо внедрение следующих модулей:
Purchaising
Inventory Management
iProcurement
Планируются командировки к заказчику.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем специалиста (город значения не имеет) с сертификатами 1С 8 Специалист по: УТ, ЗУП или плоатформа. Ищем для разовых работ, с прикреплением вас к нашей фирме.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт http://www.dlya-kamina.ru Надо увеличить скорость загрузки сайта (страниц), оптимизировать нагрузку на сервер Ваши предложения по цене и срокам?Прочее8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать внешний отчет на основании отчета "Валовая прибыль". Изменить стандартный отчет "Валовая прибыль", чтобы в графе "Себестоимость" рассчитывалась не себестоимость товара, а просто Цена Поступления на дату формирования отчета. Во ...Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать гаджет для мониторинга. Описание работы гаджета можно посмотреть тут: http://www.gamearmy.ru/monitor/gadget83675.htmlПрочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищу консультанта, который может ответить на глупые и не очень вопросы по Bluetooth модулям.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $35
Мне нужно в идеале, чтоб на страничке сайта было несколько карт(расклад) и при нажатии на карту она переворачивалась рубашкой вниз и открывала описание карты. То есть при нажатии на каждую карту появлялось ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
1.Номер телефона в форме разбит на три ячейки, нужно сделать так чтобы при заполненой ячейки стрелка курсора переходила автоматически на следующую 2.Меню аккардеон, когда при раскрытом меню, находясь например на странице товара, перейти в ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $8
Работа для того кто очень хорошо разбирается в Экселе, займет пол часа - час в зависимости от профессионализма 250руб/проектПрочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
www.ok-magazine.ru Сайт журнала ОК!, Сms Bitrix. В настоящий момент на нем выявлено несколько багов, которые контент-редактор не может поправить самостоятельно. Необходим специалист, знакомый с Битриксом. Работы в настоящий момент ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад