ares_develop

Занимаемсясозданием сайтов «под ключ». Огромный опыт работы с интернет-магазинами. Разрабатываем эксклюзивный дизайн.
Предлагаемтакой спектр услуг:
· Комплексная разработка сайтов, магазинов исервисов,
· web-дизайн (интерфейсы сайтов, магазинов,приложений, сервисов),
· разработка фронтенда(html5-верстка+javascript)
· Разработка сайтов :
- сайты-визитки;
- сайты компаний;
- интернет-магазины;
- web-сервисы;
- информационные и развлекательные порталы
· Дизайн сайтов, магазинов, порталов,web-сервисов
- Разработка структурной модели;
- Проработка цветовой гаммы;
- Планирование UX;
- Разработка концепции дизайна главных ивнутренних страниц;
- Проработка элементов UI с учетом извзаимодействия;
- Создание редизайна существующих сайтов исервисов;
· HTML-верстка:
- Кроссбраузерная html5-верстка (ie7+).Валидность по стандартам WC3.
- jQuery
- Создание скриптов на jQuery;
- Применение jQuery для динамическогопредставления контента и элементов интерфейса по современным стандартам
· Разработки на CMS Wordpress:
- Создание сайтов (визитки,представительские... ) на CMS Wordpress;
- Создание интернет-магазинов, каталогов,порталов, web-сервисов на базе CMS Wordpress;
- Верстка шаблонов CMS Wordpress;
- Разработка компонентов и модулей для CMS Wordpress;
- Установка, настройка компонентов и модулейCMS Wordpress;
- Модификация и расширение функционалакомпонентов и модулей CMS Wordpress;
- Проектирование индивидуального функционаладля CMS Wordpress;
- Установка сайтов на CMS Wordpress нахостинг. Перенос на другой хостинг.
За подробностями обращатьсяна наш электронный ящик - [email protected].