ares_develop

Виктор Точило ares_develop

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Занимаемся созданием сайтов «под ключ». Огромный опыт работы с интернет-магазинами. Разрабатываем эксклюзивный дизайн.

Занимаемсясозданием сайтов «под ключ». Огромный опыт работы с интернет-магазинами.  Разрабатываем эксклюзивный дизайн.

Предлагаемтакой спектр услуг:

·       Комплексная разработка сайтов, магазинов исервисов,

·       web-дизайн (интерфейсы сайтов, магазинов,приложений, сервисов),

·       разработка фронтенда(html5-верстка+javascript)

·       Разработка сайтов :

-       сайты-визитки;

-       сайты компаний;

-       интернет-магазины;

-       web-сервисы;

-       информационные и развлекательные порталы

·       Дизайн сайтов, магазинов, порталов,web-сервисов

-       Разработка структурной модели;

-       Проработка цветовой гаммы;

-       Планирование UX;

-       Разработка концепции дизайна главных ивнутренних страниц;

-       Проработка элементов UI с учетом извзаимодействия;

-       Создание редизайна существующих сайтов исервисов;

·       HTML-верстка:

-       Кроссбраузерная html5-верстка (ie7+).Валидность по стандартам WC3.

-       jQuery

-       Создание скриптов на jQuery;

-       Применение jQuery для динамическогопредставления контента и элементов интерфейса по современным стандартам

·       Разработки на CMS Wordpress:

-       Создание сайтов (визитки,представительские... ) на CMS Wordpress;

-       Создание интернет-магазинов, каталогов,порталов, web-сервисов на базе CMS Wordpress;

-       Верстка шаблонов CMS Wordpress;

-       Разработка компонентов и модулей для CMS Wordpress;

-       Установка, настройка компонентов и модулейCMS Wordpress;

-       Модификация и расширение функционалакомпонентов и модулей CMS Wordpress;

-       Проектирование индивидуального функционаладля CMS Wordpress;

-       Установка сайтов на CMS Wordpress нахостинг. Перенос на другой хостинг.

За подробностями обращатьсяна наш электронный ящик - [email protected].