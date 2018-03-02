ares_develop

Занимаемся созданием сайтов «под ключ». Огромный опыт работы с интернет-магазинами. Разрабатываем эксклюзивный дизайн.

Занимаемсясозданием сайтов «под ключ». Огромный опыт работы с интернет-магазинами. Разрабатываем эксклюзивный дизайн.

Предлагаемтакой спектр услуг:

· Комплексная разработка сайтов, магазинов исервисов,

· web-дизайн (интерфейсы сайтов, магазинов,приложений, сервисов),

· разработка фронтенда(html5-верстка+javascript)

· Разработка сайтов :

- сайты-визитки;

- сайты компаний;

- интернет-магазины;

- web-сервисы;

- информационные и развлекательные порталы

· Дизайн сайтов, магазинов, порталов,web-сервисов

- Разработка структурной модели;

- Проработка цветовой гаммы;

- Планирование UX;

- Разработка концепции дизайна главных ивнутренних страниц;

- Проработка элементов UI с учетом извзаимодействия;

- Создание редизайна существующих сайтов исервисов;

· HTML-верстка:

- Кроссбраузерная html5-верстка (ie7+).Валидность по стандартам WC3.

- jQuery

- Создание скриптов на jQuery;

- Применение jQuery для динамическогопредставления контента и элементов интерфейса по современным стандартам

· Разработки на CMS Wordpress:

- Создание сайтов (визитки,представительские... ) на CMS Wordpress;

- Создание интернет-магазинов, каталогов,порталов, web-сервисов на базе CMS Wordpress;

- Верстка шаблонов CMS Wordpress;

- Разработка компонентов и модулей для CMS Wordpress;

- Установка, настройка компонентов и модулейCMS Wordpress;

- Модификация и расширение функционалакомпонентов и модулей CMS Wordpress;

- Проектирование индивидуального функционаладля CMS Wordpress;

- Установка сайтов на CMS Wordpress нахостинг. Перенос на другой хостинг.

За подробностями обращатьсяна наш электронный ящик - [email protected].