Сайты|Программирование|Таргет

Здравствуйте, меня зовут Арина . Я очень серьезно отношусь к своей работе. Моя цель это-довольные клиенты. Я создаю качественные, уникальные сайты за разумные деньги ! Работаю с русскими , а также с зарубежными проектами ( США, Швейцария, Канада, Великобритания) Преимущества работы со мной -Делаю всё в срок -Большой опыт -Тщательно анализирую конкурентов перед созданием сайта , чтобы ваш сайт был лучшим в своей нише -Тщательно продумываю юзабилити сайта (удобство сайта) чтобы ваш клиент мог легко найти нужную информацию и купить ваш продукт . Программирование и разработка приложение Опыт в программирование 7 лет Контекстная/ Таргетированная реклама.Также занимаюсь созданием и ведением контекстных рекламных кампаний а Яндекс Директ и Google Ads Настройка и ведение таргетированной рекламы Vk, Facebook, Instagram, Пишите мне , буду всегда рада сотрудничать с вами !