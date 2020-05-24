arinamarsova

Арина Марсова arinamarsova

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Сайты|Программирование|Таргет

Здравствуйте, меня зовут Арина . Я очень серьезно  отношусь к своей работе. Моя цель это-довольные клиенты. Я создаю качественные, уникальные сайты за разумные деньги ! Работаю  с русскими , а также с зарубежными проектами ( США, Швейцария, Канада, Великобритания) Преимущества работы со мной -Делаю всё в срок -Большой опыт -Тщательно анализирую конкурентов перед созданием сайта , чтобы ваш сайт был лучшим в своей нише -Тщательно продумываю юзабилити сайта (удобство сайта) чтобы ваш клиент мог легко найти нужную информацию и купить ваш продукт . Программирование и разработка приложение Опыт в программирование 7 лет Контекстная/ Таргетированная реклама.Также занимаюсь созданием и ведением контекстных рекламных кампаний а Яндекс Директ и Google Ads Настройка и ведение таргетированной рекламы Vk, Facebook, Instagram, Пишите мне , буду всегда рада сотрудничать с вами ! 

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Отзывы заказчиков

guest_15902241367226
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
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