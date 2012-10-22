ariusgroup

Написать 50 рекламных текстов под каждый ключевик ==================================== Во всех статьях должны фигурировать ключевые слова и регион Краснодар и Краснодарский край Тест должен быть хорошо читаемым Можно делать рерайт с сайтов оказывающих аналогичные услуги в других регионах Размер каждой статьи - не ...