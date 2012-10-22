ariusgroup

Роман ariusgroup

 
40 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавить материал в соцзакладки и доски объявлений

    Добавить материал в закладки (25 шт) и на доски объявлений (10 шт) ========================================= Оплачиваю работу после предоставления ссылок размещенных материалов на данных ресурсах. Заголовок - Ремонт квартиры под ключ в Краснодаре Фото с сайта - http://remstroi-info.ru/images/cms/thumbs/d8c671dcc543dfc6c990d0a8b3b3dc34deb1c14d/1267169496_76421384_1----_200_auto_5_80.jpg Ссылка на сайт - ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 50 рекламных текстов на тему строительств

    Написать 50 рекламных текстов под каждый ключевик ==================================== Во всех статьях должны фигурировать ключевые слова и регион Краснодар и Краснодарский край Тест должен быть хорошо читаемым Можно делать рерайт с сайтов оказывающих аналогичные услуги в других регионах Размер каждой статьи - не ...

    Рекламный текст
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка макета срочно!

    $100

    Срочно нужна верстка сайта. Сделать максимум до понедельника 22.10, до обеда. Бюджет – максимум 3000 руб. Обсуждается. Макет резиновый, тянется от 1024 до 1280. подвал к низу html5. никакого js в макете нет

    JavascriptВерстка сайтаHTMLВерстка макета
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад