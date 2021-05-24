arnoldshat

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Вот тут ниже есть номинальное описание запроса. Детали — через Zoom. The app is WPF and C# on Windows. MVP is already written and working. I need to adjust it and ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Привет. Нужна разработка Unity 3D. Cуть задачи заключается в миграции с сервиса, который работает на юнити, на сервис который работает НЕ на юнити. Для работы с Нвидиа СДК нужно чтобы был опыт работы в графическом ...3D-графиканет заявокЗакрыт4 года назад
Привет. Нужен бот который будет работать на сайте и взаимодействовать с видео. Бот должен иметь админ панель в вебе, в которой нужно будет вносить некоторые настройки по парсингу и обработке. Детали опишу подробнее после вашего ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад