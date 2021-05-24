arnoldshat

Олег Шатава arnoldshat

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка хитрого и умного бота

    Привет. Нужен бот, который будет работать на сайте и взаимодействовать с видео. Бот должен иметь админ панель в вебе, в которой нужно будет вносить некоторые настройки по парсингу и обработке. Подробнее по ссылке https://docs.google.com/document/d/12onWLEHycfs0Ne_WTst9rth5x2kUkWAjXoTSWd6NpYg/edit?usp=sharing ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Unity 3D разработка, для миграции сервиса с Нвидиа СДК

    Привет. Нужна разработка Unity 3D. Cуть задачи заключается в миграции с сервиса, который работает на юнити, на сервис который работает НЕ на юнити. Для работы с Нвидиа СДК нужно чтобы был опыт работы в графическом ...

    Unity
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка бота-парсера

    Привет. Нужен бот который будет работать на сайте и взаимодействовать с видео. Бот должен иметь админ панель в вебе, в которой нужно будет вносить некоторые настройки по парсингу и обработке. Детали опишу подробнее после вашего ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад