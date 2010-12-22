Необходимо из PSD сверстать 2 страницы и ещё 2 идентичных. Обязательно знание css. Прикрепил 1 страницу и кусок второй. Отпишитесь, что сможете заняться вёрсткой и вышлю все макеты для ...
- HTML-верстка33 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен грамотный умница, для натягивания вёрстки из 28 страниц на друпал. Версия не имеет значения. PSD, документация (как по вёрстке, так и по функционалу) — всё есть. Вас только ждём :) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на DRUPAL. Есть PayOnline System. Нужно подключить систему REBILL к сайту и как следует настроить. 2 алгоритма: 1 — Ежемесячное списание ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Отверстать 5 типовых страниц под CMS Drupal + 2 попапа + 1 маленькую строчку. Приложил три страницы из-за ограничений по объёму файлов к проекту. Кроссбраузерность, чистый код и всё стандартное — обязательно. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть галерея на сайте: http://disk74.ru/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=1&Itemid=58 Но нужно, чтобы: 1) Разбивалась постранично (как это показано в прикреплённом изображении). 2) Сортировалась по дате. Чтобы самые новые изображения отображались ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Всё уже есть. Осталось довести до ума 5 страниц на джумле (!). http://диск74.рф/1/ должна выглядеть так: http://artYushkov.ru/temp/index.png http://диск74.рф/1/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=59 должна выглядеть так: http://artYushkov.ru/temp/price.png ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Есть почти завершённый проект. Диск74.рф/1/ Верстальщик убежал на сессию, необходимо ДОвыполнить его работу. Я дизайнер, поэтому все psd и моя поддержка, разумеется, будут. I. Поправка деталей. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад