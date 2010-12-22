artYushkov

Виталий artYushkov

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Вёрстка (html+css)

    Необходимо из PSD сверстать 2 страницы и ещё 2 идентичных. Обязательно знание css. Прикрепил 1 страницу и кусок второй. Отпишитесь, что сможете заняться вёрсткой и вышлю все макеты для ...

    CSSHTML
    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть 28 страниц на Drupal

    $250

    Нужен грамотный умница, для натягивания вёрстки из 28 страниц на друпал. Версия не имеет значения. PSD, документация (как по вёрстке, так и по функционалу) — всё есть. Вас только ждём :) ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка под Drupal

    Отверстать 5 типовых страниц под CMS Drupal + 2 попапа + 1 маленькую строчку. Приложил три страницы из-за ограничений по объёму файлов к проекту. Кроссбраузерность, чистый код и всё стандартное — обязательно. ...

    Drupal
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla. Правка галереи

    Есть галерея на сайте: http://disk74.ru/index.php?option=com_morfeoshow&amp;task=view&amp;gallery=1&amp;Itemid=58 Но нужно, чтобы: 1) Разбивалась постранично (как это показано в прикреплённом изображении). 2) Сортировалась по дате. Чтобы самые новые изображения отображались ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Закончить вёрстку 5 страниц (знание CSS!)

    $50

    Всё уже есть. Осталось довести до ума 5 страниц на джумле (!). http://диск74.рф/1/ должна выглядеть так: http://artYushkov.ru/temp/index.png http://диск74.рф/1/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61&amp;Itemid=59 должна выглядеть так: http://artYushkov.ru/temp/price.png ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка и галерея на Joomla

    $150

    Есть почти завершённый проект. Диск74.рф/1/ Верстальщик убежал на сессию, необходимо ДОвыполнить его работу. Я дизайнер, поэтому все psd и моя поддержка, разумеется, будут. I. Поправка деталей. ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад