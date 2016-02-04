Нужно аудио записи разговоров транскребировать (перенести разговор на бумагу) 34 записи в среднем по 8 минут, и записи встречь 11 шт по часу в среднем.
Транскрибация117 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужно аудио записи разговоров транскребировать (перенести разговор на бумагу) 34 записи в среднем по 8 минут, и записи встречь 11 шт по часу в среднем.
http://www.stabilis72.ru/stroitelstvo-domov/ http://www.stabilis72.ru/repair-kvartir/
http://www.stabilis72.ru/stroitelstvo-domov/ http://www.stabilis72.ru/repair-kvartir/ Жду предложения
Нам нужна статья подробно рассказывающая о плюсах для клиента о сро у строй компании. Срок выполнения день. Статья пойдет на лендинг.