asus722

Игорь Морозов asus722

 
31 годРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
nina20963
Ирина 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
53 отзыва(-1)
$2
10 баллов
8 лет назад
Статья для строительного сайта о СРО
Отлично поработали, рекомендую, четкое тз, своевременная оплата!
Быстро и все как договаривались.
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