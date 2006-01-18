http://suncorpstormwatch.com.au/ при изменении размера браузера скроллинг ломается в двух правых маленьких блоках (твитер и новости)
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно изменить код существующей странички так, чтобы при открытии страницы на любом экране не видна была вертикальная полоса прокрутки. То есть чтобы содержимое пропорционально масштабировалось соответственно видимой области. http://eggmobi.com/games/Weather/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Тех задание: Нужно сделать админ панель на ПХП и MySQL для редактирования информации о представительствах компании. Также нужно сделать калькулятор подсчета стоимости перевозки. Ниже приводится более детальное описание заданий. По поводу админ панели редактора представительств: в БД должна хранится информация - ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно быстро за 2-3 часа разработать блок на флеше в соответствии с требованиями, которые есть в прицепе. стучать можно в аську 332293606Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт для продажи дисков. Подробности здесь: http://www.flash-k.com/super-set/Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Требуется дизайнер знающий FLASH, ActionScript2, PHP для создания веб-приложений (презентаций). Киев. Постоянная работа. обращаться в аську: 231584501Презентации11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать сайт с админ. управлением 2 языка на выбор (укр. рус) Стильный дизайн (тематика - продажа с/х техники) немного флеша. Желательно работник из Киева. icq 231584501Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен движок для сайта, написанный на PHP. Это должна быть электронная витрина товаров с админ. управлением. Принцип отображения витрины должен быть следующий. Основное меню (всегда есть на экране), например три раздела. При нажатии на раздел в другой части экрана ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $500
Нужно создать веб-магазин, через который можно продавать видео-сюжеты в страны Запада. Должна присутстовать система оплаты удобным способом. Также должна быть админ.панель для легкого управления контентом сайта. Назовите Вашу цену на создание такого сайта. с уважениеим АлексейИнтернет-магазины26 заявокЗакрыт18 лет назад