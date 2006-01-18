atmavan

Алексей atmavan

 
44 годаУкраина/Луцк
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Поправить сайт

    http://suncorpstormwatch.com.au/ при изменении размера браузера скроллинг ломается в двух правых маленьких блоках (твитер и новости)

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт резиновым по вертикали

    Нужно изменить код существующей странички так, чтобы при открытии страницы на любом экране не видна была вертикальная полоса прокрутки. То есть чтобы содержимое пропорционально масштабировалось соответственно видимой области. http://eggmobi.com/games/Weather/

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание админ. панели и калькулятор

    Тех задание: Нужно сделать админ панель на ПХП и MySQL для редактирования информации о представительствах компании. Также нужно сделать калькулятор подсчета стоимости перевозки. Ниже приводится более детальное описание заданий. По поводу админ панели редактора представительств: в БД должна хранится информация - ...

    MySQL
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта

    Нужно сделать сайт с админ. управлением 2 языка на выбор (укр. рус) Стильный дизайн (тематика - продажа с/х техники) немного флеша. Желательно работник из Киева. icq 231584501

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Электронная витрина

    $50

    Нужен движок для сайта, написанный на PHP. Это должна быть электронная витрина товаров с админ. управлением. Принцип отображения витрины должен быть следующий. Основное меню (всегда есть на экране), например три раздела. При нажатии на раздел в другой части экрана ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен веб-магазин

    $500

    Нужно создать веб-магазин, через который можно продавать видео-сюжеты в страны Запада. Должна присутстовать система оплаты удобным способом. Также должна быть админ.панель для легкого управления контентом сайта. Назовите Вашу цену на создание такого сайта. с уважениеим Алексей

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад