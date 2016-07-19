Необходимо доработать экспорт через плагин WP ALL export PRO. А конкретно, добавить в экспорт вывод описания рубрики (description). Все настраивается через php в самом плагине
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
При загрузке слайдеры иногда выдают ошибку и не загружаются. Слайдеры вставлены в табы. Сделано на Wordpress, ElementorВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $8
При загрузке слайдеры иногда выдают ошибку и не загружаются. Слайдеры вставлены в табы. Сделано на Wordpress, Elementor, Revolution sliderВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Создать страницу каталога c возможностью добавления товара, возможностью оформления заказаИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $55
Доработать каталог на сайте битрикс согласно ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $160
Дизайн сайта. Сфера: коачинг, тренинги, обучениеДизайн сайтов55 заявокЗакрыт5 лет назад
Отредактировать фильтр каталога, добавить справа колонку "выбор по коллекции", сверху "выбор по производителю"Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо преобразовать в изображение из формата 3D Max в png, внеся небольшие изменения3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Синхронизация была настроена, что-то сбилось. С 1С передача идёт, а на сайте не отображается. Нужно, чтобы загруженные инфоблоки отображались в структуре и таблицах каталогаВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Помощь в доработке сайта на битриксеИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Не приходят сообщения по форме обратной связи. Сайт без лицензии.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо поправить меню в адаптивной версии, чтобы не съезжало. Пароли дам, укажу путь к файлам.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Создаётся крупный интернет-магазин с интегрированием 1С на Битриксе. Есть умение создания сайтов на Вордпрессе, Опенкарт, ХостСМС, но нет опыта создания на Битриксе. Необходима помощь и консультации.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим дизайн главной страницы сайта по продаже грузовых автомобилей. Обязательно профильное образование исполнителяДизайн сайтов40 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание логотипа компании по продаже грузовых автомобилей.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт, домен принадлежит мне. Услуги хостинга зарегистрированы на другом человеке. То есть ни файлов сайта, ни доступов к хостингу, админке у меня нет. Сайт работает. Есть только файлы к первоначальной версии этого сайта (без ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад