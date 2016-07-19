Есть сайт, домен принадлежит мне. Услуги хостинга зарегистрированы на другом человеке. То есть ни файлов сайта, ни доступов к хостингу, админке у меня нет. Сайт работает. Есть только файлы к первоначальной версии этого сайта (без ...