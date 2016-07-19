ava007

Дмитрий Дмико ava007

 
39 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Andriichuk
Миша 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
3D Max преобразовать в изображение
Отличный заказчик. Мгновенная оплата по результату. Рекомендую к сотрудничеству !
Спасибо Михаилу. Сделал рендеринг изображения из 3D max. Всё качественно и быстро, цена адекватная. Даже небо прорисовал бонусом). Буду обращаться по другим проектам.
Ответный отзыв
Ernest2332
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка адаптивной версии
Отличный заказчик.
Обратился за помощью с вёрсткой адаптивной версии сайта. Всё было сделано быстро, грамотно! Понравилось, что Эрнест дал комментарии по работе и всё объяснил. Рекомендую
Ответный отзыв
Alen_Ilon
Алена 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Ответственный и приятный заказчик! Точно предоставлял правки и был на связи. Оплата воспроизведена вовремя! Спасибо и рекомендую!
Спасибо Алёне за работу! Логотип понравился. Предоставила несколько вариантов, учла все пожелания. Приятно удивило то, что Алёна после нескольких уточнений, чётко поняла, что именно хочет получить заказчик, не задавая лишних вопросов, нарисовала логотип так, как надо!)
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