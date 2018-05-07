babala

Василь babala

 
28 летУкраина/Ивано-Франковск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный PHP-разработчик, занимаюсь как реализацией проектов с нуля так и их поддержкой. Опыт с 2014.

Что я предлагаю:

  • постоянная связь
  • высокое качество реализации проектов
  • приятные цены
  • бесплатную консультацию
  • гарантированную поддержку  

Навыки:

  • ﻿PHP
  • JavaScript
  • Symfony 2/3
  • MySQL, PostgreSQL
  • HTML/CSS
  • Bootstrap 3/4, jQuery
  • Git
  • Linux 

Огромный опыт в реализации объемных проектов и в длительной поддержке. 

Гарантирую высокое качество, разумные цены и удобные для Вас сроки.

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSBootstrapjQueryLinuxSymfonyGit