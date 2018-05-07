Профессиональный PHP-разработчик, занимаюсь как реализацией проектов с нуля так и их поддержкой. Опыт с 2014.
Что я предлагаю:
- постоянная связь
- высокое качество реализации проектов
- приятные цены
- бесплатную консультацию
- гарантированную поддержку
Навыки:
- PHP
- JavaScript
- Symfony 2/3
- MySQL, PostgreSQL
- HTML/CSS
- Bootstrap 3/4, jQuery
- Git
- Linux
Огромный опыт в реализации объемных проектов и в длительной поддержке.Гарантирую высокое качество, разумные цены и удобные для Вас сроки.
Портфолио
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- Система оценивания и подбора медиа-контента163 просмотра
- Социальная платформа183 просмотра
- Список работников, офисов и компаний.220 просмотров
- Контактные данные компаний172 просмотра