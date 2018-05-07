Профессиональный PHP-разработчик, занимаюсь как реализацией проектов с нуля так и их поддержкой. Опыт с 2014.

Что я предлагаю:

постоянная связь

высокое качество реализации проектов

приятные цены

бесплатную консультацию

гарантированную поддержку

Навыки :

﻿ PHP

JavaScript

Symfony 2/3

MySQL, PostgreSQL

HTML/CSS

Bootstrap 3/4, jQuery

Git

Linux

Огромный опыт в реализации объемных проектов и в длительной поддержке.

Гарантирую высокое качество, разумные цены и удобные для Вас сроки.