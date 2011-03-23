postaffiliatenetwork.com - скрипт партнерской сети CPA (оплата за действия) Скрипт лицензионный, сервис арендован (находится на серверах разработчика). Необходима помощь в настройке данного сервиса, т.е. разобраться как добавлять рекламодателей, рекламные площадки, настраивать сайты рекламодателей, ...
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Автор регистрируется, после чего имеет возможность добавлять/удалять статьи в 1 или 2 раздела. Добавление с помощию какого-либо WISYWYG-редактора. Статьи разбиты на разделы. Посетители могут статьи комментировать. По статьям ведется статистика (просмотры, рейтинг ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Система для покупки/продажи трафика. Вебмастера льют трафик, система определяет источник трафика, страну, город (для российских и по-возможности украинских посетителей), мобильный/немобильный и отправляет трафик рекламодателю. Подробная статистика для участников во всевозможных разрезах. Автоматическое пополнение счета, полуавтоматическая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Физическое хранение файлов на сервере с доступом зарегистрированных клиентов к данным файлам. Информация о хранимых файлах - в БД MySql на сервере. Остальные подробности в подробном ТЗ. Желательный язык программирования - Delphi или C++Прикладное ПО18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать многопользовательскую игру с дальнейшим ее подключением к социальным сетям. В дальнейшем перенос на Android и iOS В общих чертах тип игры - битва двух команд на выбранной локации+статистика+система достижений+редактор локаций. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создать партнерскую программу с оплатой МТ-подписками (за доступ к определенным сайтам)+биржа+прикрутить сайт к платежному агрегатору (скорее всего Profit Bill). В качестве примера - PhoneClick.ru, биржа как на zipmonster.ru Дизайн минималистичный, главное - функционал. ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать изображение стикера, прикрепленного кнопкой в векторном варинте. Особенности: стикер наклонен под небольшим углом с тенью слева-направо, возможность менять цвет в любом редакторе векторной графики.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
Несложная игра типа лотереи для с использованием API vKontakte.ru Опыт разработки подобных приложений желателен. Подробности в приват.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад