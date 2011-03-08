banimtel

Александр banimtel

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Скрипт Crawler (паук) без индексации

    Нужен рекурсивный паук, который будет пробегать по всем страницам сайта. Нужен серверный вариант, десктоп не предлагать (уже имеется). Оптимально многопоточный. Желательно на perl, но рассмотрю и другие варианты. Как пример можно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер запросов из referer

    Имеется скрипт из 30 строк. Определяет поисковый запрос, по которому пришел юзер, выдирая его из referer. Нужно немного допилить скрипт. Знающему человеку работы минут на 15. Полное ТЗ кидаю в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер снипетов

    Куплю готовый или закажу разработку парсера снипетов Гугла, LI, Bing...можно еще что-то свое предложить, если имеются наработки. Знаю, что есть у разработчиков готовые и чтобы сократить время разработки готов купить готовый вариант, но скорее ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подключение сайта на Bitrix

    $2000

    Задача: Верстка макетов + подключение сайта на bitrix (редация Малый Бизнес) По функционалу: Сайт по продаже купонов + некоторый доп. функционал. Доп. функционал опишу кандидату в личном общении. ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер сайта

    Нужно разработать парсер сайта с простеньким интерфейсом. Интерфейс из себя представляет следующее: 1. список данных (название, цена и т.д.) 2. к каждому пункту данных ввод регулярных выражений, т.к. на ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка проекта на Zend Framework и поддержка

    $1000

    Требуется опытный и ответственный программист на PHP. 1. Имеется проект, разработанный на Zend Framework. Основное ядро сайта готово. 2. Задача: разработка новых модулей для проекта, отладка имеющихся модулей, последующая поддержка проекта. 3. ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад