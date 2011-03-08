Нужен рекурсивный паук, который будет пробегать по всем страницам сайта. Нужен серверный вариант, десктоп не предлагать (уже имеется). Оптимально многопоточный. Желательно на perl, но рассмотрю и другие варианты. Как пример можно ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется скрипт из 30 строк. Определяет поисковый запрос, по которому пришел юзер, выдирая его из referer. Нужно немного допилить скрипт. Знающему человеку работы минут на 15. Полное ТЗ кидаю в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Куплю готовый или закажу разработку парсера снипетов Гугла, LI, Bing...можно еще что-то свое предложить, если имеются наработки. Знаю, что есть у разработчиков готовые и чтобы сократить время разработки готов купить готовый вариант, но скорее ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать парсер каталога товаров с сайта. Тематика строительные материалы. Подробности и источник кину в личку. Цену и сроки обсуждаю в личке.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2000
Задача: Верстка макетов + подключение сайта на bitrix (редация Малый Бизнес) По функционалу: Сайт по продаже купонов + некоторый доп. функционал. Доп. функционал опишу кандидату в личном общении. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать парсер сайта с простеньким интерфейсом. Интерфейс из себя представляет следующее: 1. список данных (название, цена и т.д.) 2. к каждому пункту данных ввод регулярных выражений, т.к. на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется опытный и ответственный программист на PHP. 1. Имеется проект, разработанный на Zend Framework. Основное ядро сайта готово. 2. Задача: разработка новых модулей для проекта, отладка имеющихся модулей, последующая поддержка проекта. 3. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад