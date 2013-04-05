belii076439

Ниже приложен файл с 16-ю определениями, описание которых надо найти в интернете и отрерайтить (определения такие как, например, "каботаж", "фрахтователь", "личный досмотр" и проч). Каждое описание - по 700-1000 символов. Уникальность 85-100%. ...