belii076439

Требуется сделать флеш-баннер для сайта. Подробности в тех. задании.
Баннерынет заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется сделать флеш-баннер для сайта. Подробности в тех. задании.
Ниже приложен файл с 16-ю определениями, описание которых надо найти в интернете и отрерайтить (определения такие как, например, "каботаж", "фрахтователь", "личный досмотр" и проч). Каждое описание - по 700-1000 символов. Уникальность 85-100%. ...
Требуется изготовить анимированный флеш-баннер размером 160*400. Подробное описание техзадания о требовании к расположению текста на баннере и анимации - в приложенном документе.