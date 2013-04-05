belii076439

Евгений belii076439

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт 16 статей

    Ниже приложен файл с 16-ю определениями, описание которых надо найти в интернете и отрерайтить (определения такие как, например, "каботаж", "фрахтователь", "личный досмотр" и проч). Каждое описание - по 700-1000 символов. Уникальность 85-100%. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш-баннер 160*400 (столбик)

    $50

    Требуется изготовить анимированный флеш-баннер размером 160*400. Подробное описание техзадания о требовании к расположению текста на баннере и анимации - в приложенном документе.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Рерайт 16 статей
Евгений предоставил четкое задание, аванс и моментальную оплату. Очень вежливый и пунктуальный человек)
Очень быстрое исполнение заказа, внесение изменений по первой просьбе. Грамотное исполнение. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Флеш-баннер 160*400 (столбик)
Отличный заказчик! Четкое задание, своевременная и полная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задание было выполнено четко в срок, Сергей очень ответственный и грамотный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв