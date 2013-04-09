bpr

Петров bpr

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создание скрипта для сайта

    Нужно написать скрипт для фотографий. Сайт большой, страниц много, написан на джумле. Данный скрипт должен располагаться на главных страницах, где есть фотографии (на каждой странице должны отображаться картинки, соответствующие тематике). Подробно в тз.

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение дизайна, верстка сайта. Создание шапки

    $100

    Дизайн следующий: светлые тона, загородная природа среднерусской возвышенности – травка березки, птички летают, светлые облачка, голубое небо, солнце. Шапка: тема шапки опять же природа: поле, вдали лес, голубое небо, летает бабочка или жучок. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установка конфигуратора.

    Необходимо установить на сайт конфигуратор. Принцип конфигуратора - при определенном наборе выводится определенное фото (по типу конфигураторов на автомобильных сайтах, где можно менять цвет машины и т.д.). Данный конфигуратор вполне может работать на движке access. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Страничка на CMS Joomla

    $100

    Сайт будет посвящен продаже кованых изделий. В принципе, можно найти тематический шаблон и залить его. Для дизайна есть два варианта: 1. Это современный стиль. Технологии в ковке металла. Или вообще, что-то связанное с ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение дизайна и верстка сайта. Создание шапки

    $100

    Изменение дизайна и верстка сайта. Также нужно создать шапку с анимацией. Формат следующий: светлые тона, загородная природа среднерусской возвышенности – травка березки, птички летают, светлые облачка, голубое небо, солнце. Посередине всей композиции можно ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет главной страницы

    $100

    Сделать сайт на joomla. Сделать дизайн, вёрстку, залить на хост, сделать все настройки (DNS-сервера и т.д.). Фон белый, шапка и прилегающая строка – ненавязчиво цветные (желтый или голубой – предложите ваши варианты). Формат ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна флешка на шапку

    Шапка. Светлые тона, загородная природа среднерусской возвышенности – травка березки, птички летают, светлые облачка, голубое небо, солнце все время передвигается, но медленно, желательно сделать передвигающуюся тень от деревьев. Посередине всей композиции можно придумать ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание конфигуратора беседок

    Сайт ----.ru – изготовление и продажа металлических беседок. Описание конфигуратора. Конфигуратор нашего сайта будет похож на конфигуратор машин. Реализация конфигуратора планируется традиционной, к автомобильном бизнесе. Ориентировочные примеры: www.ford.ru/SBE/Configura..., www.opel.ru/vehicles/o pel..., www.volkswagen.ru/ru/cc.h... ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад