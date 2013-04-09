Нужно написать скрипт для фотографий. Сайт большой, страниц много, написан на джумле. Данный скрипт должен располагаться на главных страницах, где есть фотографии (на каждой странице должны отображаться картинки, соответствующие тематике). Подробно в тз.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Дизайн следующий: светлые тона, загородная природа среднерусской возвышенности – травка березки, птички летают, светлые облачка, голубое небо, солнце. Шапка: тема шапки опять же природа: поле, вдали лес, голубое небо, летает бабочка или жучок. ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо установить на сайт конфигуратор. Принцип конфигуратора - при определенном наборе выводится определенное фото (по типу конфигураторов на автомобильных сайтах, где можно менять цвет машины и т.д.). Данный конфигуратор вполне может работать на движке access. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт будет посвящен продаже кованых изделий. В принципе, можно найти тематический шаблон и залить его. Для дизайна есть два варианта: 1. Это современный стиль. Технологии в ковке металла. Или вообще, что-то связанное с ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Изменение дизайна и верстка сайта. Также нужно создать шапку с анимацией. Формат следующий: светлые тона, загородная природа среднерусской возвышенности – травка березки, птички летают, светлые облачка, голубое небо, солнце. Посередине всей композиции можно ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделать сайт на joomla. Сделать дизайн, вёрстку, залить на хост, сделать все настройки (DNS-сервера и т.д.). Фон белый, шапка и прилегающая строка – ненавязчиво цветные (желтый или голубой – предложите ваши варианты). Формат ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Шапка. Светлые тона, загородная природа среднерусской возвышенности – травка березки, птички летают, светлые облачка, голубое небо, солнце все время передвигается, но медленно, желательно сделать передвигающуюся тень от деревьев. Посередине всей композиции можно придумать ...Баннеры7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт ----.ru – изготовление и продажа металлических беседок. Описание конфигуратора. Конфигуратор нашего сайта будет похож на конфигуратор машин. Реализация конфигуратора планируется традиционной, к автомобильном бизнесе. Ориентировочные примеры: www.ford.ru/SBE/Configura..., www.opel.ru/vehicles/o pel..., www.volkswagen.ru/ru/cc.h... ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад