для партнерской программы нужно нарисовать 2 флэш баннера размеров: 300х250, 728х90 тематика: заработок, деньги ТЗ вышлю исполнителю
Евгений Петриков bravo5bravo5
- $150Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Нужен flash плеер для видео баннеров, плеер с регулятором громкости и автоматическим проигрыванием видео Регулятор выводится опционально, тоесть его можно отключить Пример баннера можно увидеть здесь http://teasernet.com/landing/flash/ Плеер размером 300х250, ему передаем сылку на видео и он его ...Завершен11 лет назад
- $100
нужно сверстать макет под движок DLE, скрин в приложенииHTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищем верстальщика. 1) Удалённая работа; 2) Cделка; 3) Работа по сформулированному ТЗ. Объязательные условия: - cтабильный доступ к интернету; - возможность общения по Скайпу (при необходимости голосом); - умение работать в Git — распределённая система управления ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
требуется сверстать часть страниц с использованием уже существующих настроек стилей на данный момент 7 страниц основная эта - https://www.dropbox.com/sh/tlbxa9nm8tj8nqf/95PUMh7PD2/new%20and%20edit%20teaser%20over.psd нужно все выполнить максимально быстроHTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
требуется верстка 20 страниц с элементами на js, кроссбраузерная, проверяем в opera 12, chrome, firefox 9, ie8 обсуждение по skype с дизайнером макеты тут - https://www.dropbox.com/sh/tlbxa9nm8tj8nqf/vfz726-ZbOHTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
сортировка ассоциативного массива по значениям из другого массива детальнее в скрипте из прикрепленного архиваЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен скрипт, которому указывается 3 значения: - категория - папка для загрузки - zip архив (загрузка с компьютера) скрипт загружает архив в указанную папку, распаковывает, проверяет на разрешенные расширения файлов, в случае обнаружения запрещенных, архив и все файлы удаляются, ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно написать функцию сортировки массива по двум параметрам: категории и рейтинга скрипт смотрите во вложенииЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно доработать скрипт увеличения картинок при наведении курсораЗавершен13 лет назад
- $100
Нужно нарисовать небольших 10 gif тизеров, требования: - размер 150х150 - вес не более 70 кб - не менее 3 кадров в каждомБаннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно доработать js код увеличения изображений при наведении курсора, в текущем варианте увеличивается текущая картинка до указанного размера, нужно сделать чтобы при завершении увеличения подгружалось другое указанное для каждого изображения большее изображение, связь: меньшее изображение ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо разработать дизайн для партнерской программы гланая уник и отдельный дизайн внутренних страниц, также дизайн таблиц, списков, форм и тд, проработка юзабилити + кроссбраузерная верстка предпочтение отдаю командамДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно сделать скрипт кликандера, который будет: 1. работать во всех браузерах и не будет блокироваться встроенной блокировкой в Опере 2. срабатывать раз в сутки для пользователя 3. срабатывание только после клика 4. раскрыватся на весь экранВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо написать функцию, которая бы сортировала многомерный массив по значениям ключей из другого массива, подробнее смотрите в приложении upd. задание обновленоЗавершен13 лет назад
- $300
Нужно нарисовать дизайн главной страницы для партнерской программы (удалено) обязательное наличие блоков: веб-мастеру, рекламодателю, новости, вход, пример блока цвета: зеленый и его оттенки, салатовый, серый то, что нравится: directadvert.ru, teasernet.com, pay-click.ru то, что НЕ нравится: teasergate.com, alltizer.ru, tizzer.ru, visitweb.com в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно на javascript написать скрипт, который бы увеличивал картинки при наведении курсора точный пример как нужно можно посмотреть тут - http://www.upweek.ru/ слева внизу увеличение должно быть опционально с указанием максимальных значенийЗавершен13 лет назад
- $100
Есть 4 сервера, 3 slave и 1 master нужно выяснить, по какой причине из-за тормозов на одном слейве начинают тормозить остальные, возможно проблема в мастере, в любом случае нужно найти причину и профессионально решить ееСистемное администрирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть три слейва и один мастер один из слейвов в один прекрасный момент теряет актуальность информации и сильно отстает от мастера нужно найти и устранить причину этогоСистемное администрирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть функция сортировки: function cmp($a, $b) { if ($a['stavka'] == $b['stavka']) { if ($a['clicks'] == 0 || $b['clicks'] == 0) { return $a['views'] > $b['views'] ? 1 : -1; } return ($a['clicks'] / $a['views']) > ($b['clicks'] / $b['views']) ? -1 : ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад