bravo5

Евгений Петриков bravo5

 
36 летУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Нарисовать 2 флеш-баннера

    $150

    для партнерской программы нужно нарисовать 2 флэш баннера размеров: 300х250, 728х90 тематика: заработок, деньги ТЗ вышлю исполнителю

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Плеер для flv видео

    $150

    Нужен flash плеер для видео баннеров, плеер с регулятором громкости и автоматическим проигрыванием видео Регулятор выводится опционально, тоесть его можно отключить Пример баннера можно увидеть здесь http://teasernet.com/landing/flash/ Плеер размером 300х250, ему передаем сылку на видео и он его ...

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется верстальщик на удаленку

    $1000

    Ищем верстальщика. 1) Удалённая работа; 2) Cделка; 3) Работа по сформулированному ТЗ. Объязательные условия: - cтабильный доступ к интернету; - возможность общения по Скайпу (при необходимости голосом); - умение работать в Git — распределённая система управления ...

    JavascriptHTMLjQuery
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка с js, доработка

    $250

    требуется сверстать часть страниц с использованием уже существующих настроек стилей на данный момент 7 страниц основная эта - https://www.dropbox.com/sh/tlbxa9nm8tj8nqf/95PUMh7PD2/new%20and%20edit%20teaser%20over.psd нужно все выполнить максимально быстро

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка 20 страниц

    $500

    требуется верстка 20 страниц с элементами на js, кроссбраузерная, проверяем в opera 12, chrome, firefox 9, ie8 обсуждение по skype с дизайнером макеты тут - https://www.dropbox.com/sh/tlbxa9nm8tj8nqf/vfz726-ZbO

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Загрузка и распаковка zip архива на php

    $100

    Нужен скрипт, которому указывается 3 значения: - категория - папка для загрузки - zip архив (загрузка с компьютера) скрипт загружает архив в указанную папку, распаковывает, проверяет на разрешенные расширения файлов, в случае обнаружения запрещенных, архив и все файлы удаляются, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать 10 gif тизеров

    $100

    Нужно нарисовать небольших 10 gif тизеров, требования: - размер 150х150 - вес не более 70 кб - не менее 3 кадров в каждом

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать javascript

    $50

    Нужно доработать js код увеличения изображений при наведении курсора, в текущем варианте увеличивается текущая картинка до указанного размера, нужно сделать чтобы при завершении увеличения подгружалось другое указанное для каждого изображения большее изображение, связь: меньшее изображение ...

    Javascript
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн партнерской программы

    $1000

    Необходимо разработать дизайн для партнерской программы гланая уник и отдельный дизайн внутренних страниц, также дизайн таблиц, списков, форм и тд, проработка юзабилити + кроссбраузерная верстка предпочтение отдаю командам

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Javascript clickunder

    $100

    Нужно сделать скрипт кликандера, который будет: 1. работать во всех браузерах и не будет блокироваться встроенной блокировкой в Опере 2. срабатывать раз в сутки для пользователя 3. срабатывание только после клика 4. раскрыватся на весь экран

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн главной страницы для партнерки

    $300

    Нужно нарисовать дизайн главной страницы для партнерской программы (удалено) обязательное наличие блоков: веб-мастеру, рекламодателю, новости, вход, пример блока цвета: зеленый и его оттенки, салатовый, серый то, что нравится: directadvert.ru, teasernet.com, pay-click.ru то, что НЕ нравится: teasergate.com, alltizer.ru, tizzer.ru, visitweb.com в ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Увеличение картинок при наведении курсора

    $50

    Нужно на javascript написать скрипт, который бы увеличивал картинки при наведении курсора точный пример как нужно можно посмотреть тут - http://www.upweek.ru/ слева внизу увеличение должно быть опционально с указанием максимальных значений

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настроить работу серверов

    $100

    Есть 4 сервера, 3 slave и 1 master нужно выяснить, по какой причине из-за тормозов на одном слейве начинают тормозить остальные, возможно проблема в мастере, в любом случае нужно найти причину и профессионально решить ее

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изменить скрипт php

    $50

    Есть функция сортировки: function cmp($a, $b) { if ($a['stavka'] == $b['stavka']) { if ($a['clicks'] == 0 || $b['clicks'] == 0) { return $a['views'] &gt; $b['views'] ? 1 : -1; } return ($a['clicks'] / $a['views']) &gt; ($b['clicks'] / $b['views']) ? -1 : ...

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Arkasha18
Аркадий 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
8 баллов
10 лет назад
Настроить работу серверов
Все на профессиональном уровне.
Профессионально подошел к решению вопроса, помог снизить нагрузку на сервере, в частности неплохо поработал над оптимизацией mysql, рекомендую обращатсья к этому специалисту!
Ответный отзыв
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Загрузка и распаковка zip архива на php
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Все сделал на отлично и доработал после как нужно, рекомендую
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Плеер для flv видео
Рад был сотрудничеству!
Работа выполнена хорошо, все замечания учтены, буду обращаться еще
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whitebureau
Семён 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Php функция сортировки массива
Замечательный заказчик. Оплата - вовремя, задача поставлена понятно.
Все быстро сделал так как нужно
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать 2 флеш-баннера
Было приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично, работа выполнена быстро, хоть и не по тз, но со знанием дела предложил свой вариант, который был сразу одобрен, так держать
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