Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/cad1s/portfolio/
Профессиональные навыки и умения:
• Проектирование и ведение баз данных;
• Мониторинг доступа пользователей к ресурсам БД;
• Установка обновлений и пакетов обновлений для СУБД;
• Контроль функционирования работоспособности СУБД и БД;
• Настройка резервного копирования БД;
• Создание корпоративных отчетов;
• Написание приложений и модулей, программ, переводчиков и.д.
Профессиональный опыт:
• Разработка баз данных;
• Разработка прикладного и системного ПО (C/C++, Delphi);
• Web-программирование (PHP, JavaScript, Flash, MySQL);
• Верстка сайтов (HTML, CSS).
Языки программирования:
• C/C++ (c 2005 года);
• Delphi (c 2000 года);
• PHP (с 2010 года);
Технологии:
• ADO;
• XHTML, CSS;
• SQL;
Базы данных:
• MySQL;
• MS Access;
• MS SQL Server;
• Oracle;
• Interbase (Firebird);
P.S. Буду рад рассмотреть любые предложения
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