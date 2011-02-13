cad1s

Александр cad1s

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Программист

Контактные данные:

E-mail: [email protected]

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/cad1s/portfolio/

Профессиональные навыки и умения:

• Проектирование и ведение баз данных;

• Мониторинг доступа пользователей к ресурсам БД;

• Установка обновлений и пакетов обновлений для СУБД;

• Контроль функционирования работоспособности СУБД и БД;

• Настройка резервного копирования БД;

• Создание корпоративных отчетов;

• Написание приложений и модулей, программ, переводчиков и.д.

Профессиональный опыт:

• Разработка баз данных;

• Разработка прикладного и системного ПО (C/C++, Delphi);

• Web-программирование (PHP, JavaScript, Flash, MySQL);

• Верстка сайтов (HTML, CSS).

Языки программирования:

• C/C++ (c 2005 года);

• Delphi (c 2000 года);

• PHP (с 2010 года);

Технологии:

• ADO;

• XHTML, CSS;

• SQL;

Базы данных:

• MySQL;

• MS Access;

• MS SQL Server;

• Oracle;

• Interbase (Firebird);

P.S. Буду рад рассмотреть любые предложения

Отзывы заказчиков

den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
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