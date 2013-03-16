Это созданное посетителем сайта “Приглашение” (из заготовок) Гость может скачать его себе и: 1. распечатать и раздать своим гостям 2. разослать в электронном виде пример модуля создания Приглашения - ...
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- Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Вставить в шапку несколько иконок (ссылки как в сайте визитке - на др. домене) Отбить текст от краев сайта. + небольшие пару задач при общении по ТЗ Для понимания смотрите скрины ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени всем, На данный момент перенесен сайт на др. хост. и на др. движек - (старый непонятно кем сработанный, новый ocStore) Необходимо что бы все категории и товары и контент ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Что имеем: 1. Есть готовый магазин на самописном движке (тех кто писал - нет в помине), 2. Доступа к базам mysql - нет, как и доступа к хосту. (оформленно на неизвестного, вообщем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад