Frontend-разработчик/верстальщик

Адаптивные, кроссбраузерные сайты для вашего бизнеса

Меня зовут Кирилл. Я живу в Москве и занимаюсь разработкой сайтов. За моими плечами обучение в таких популярных онлайн школах как:

Codecademy

Udemy

freeCodeCamp

Несмотря на свой юный возраст уже имею опыт коммерческой разработки лендингов и многостраничных сайтов. Владею навыками адаптивной, кроссбраузерной верстки на HTML5/CSS3/Javascript, а также умею работать с WordPress, макетами Photoshop/Figma, Яндекс Метрикой и оптимизировать сайты с помощью Google Speed Insights.

Принимаю заказы в любое время и готов ответить на все ваши вопросы.

Примеры верстки: https://kkumma.github.io/

Контакты:

Телефон: +79153912972

Telegram: https://t.me/chaseacheckboss

ВКонтакте: https://vk.com/chaseacheckboss

E-mail: [email protected]

Также отвечаю на личные сообщения на сайте биржи.