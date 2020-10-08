Frontend-разработчик/верстальщик
Адаптивные, кроссбраузерные сайты для вашего бизнеса
Меня зовут Кирилл. Я живу в Москве и занимаюсь разработкой сайтов. За моими плечами обучение в таких популярных онлайн школах как:
- Codecademy
- Udemy
- freeCodeCamp
Принимаю заказы в любое время и готов ответить на все ваши вопросы.
Примеры верстки: https://kkumma.github.io/
Контакты:
Телефон: +79153912972
Telegram: https://t.me/chaseacheckboss
ВКонтакте: https://vk.com/chaseacheckboss
E-mail: [email protected]
Также отвечаю на личные сообщения на сайте биржи.
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