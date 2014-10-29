Художник в жанре 3D-графики

Цель:

Получить работу 3d дизайнера (это может быть 3d-моделирование любой степени сложности, 3-d анимация, 3d портреты, вёрстка с использованием 3d графики и тому подобное.

Опыт работы:

Главный художник в фирме Патрис-h (1992 – 1996).

Создавал компьютерные рекламные телевизионные ролики. Обучал 3d графике персонал фирмы.

Свободный художник (1996 – 2008)

Сотрудничаю (в качестве 3d-аниматора) с различными организациями, которые занимаются виртуальными пространствами, мультипликацией, рекламой, компьютерными играми и вообще компьютерными технологиями (XDyne, GSC Game World, телевизионная компания КДРТ, телевизионная компания Альтернатива, Машел, Borisfen-lutece, QService и др.).

Последние шесть лет верстаю, создаю шрифты и «рендерю» графику для книг.

Образование:

Киевский государственный художественный институт (1978 – 1984)

Инструменты:

Основные — 3ds Max, Photoshop, InDesign

Вспомогательные — Illustrator, DeepPaint3D, After Effects, FontLab Studio, Macro Scheduler, Painter, UltraEdit и многие другие.

e-mail: [email protected]