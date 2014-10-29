Цель:
Получить работу 3d дизайнера (это может быть 3d-моделирование любой степени сложности, 3-d анимация, 3d портреты, вёрстка с использованием 3d графики и тому подобное.
Опыт работы:
Главный художник в фирме Патрис-h (1992 – 1996).
Создавал компьютерные рекламные телевизионные ролики. Обучал 3d графике персонал фирмы.
Свободный художник (1996 – 2008)
Сотрудничаю (в качестве 3d-аниматора) с различными организациями, которые занимаются виртуальными пространствами, мультипликацией, рекламой, компьютерными играми и вообще компьютерными технологиями (XDyne, GSC Game World, телевизионная компания КДРТ, телевизионная компания Альтернатива, Машел, Borisfen-lutece, QService и др.).
Последние шесть лет верстаю, создаю шрифты и «рендерю» графику для книг.
Образование:
Киевский государственный художественный институт (1978 – 1984)
Инструменты:
Основные — 3ds Max, Photoshop, InDesign
Вспомогательные — Illustrator, DeepPaint3D, After Effects, FontLab Studio, Macro Scheduler, Painter, UltraEdit и многие другие.
e-mail: [email protected]
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