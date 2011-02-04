coolhacker

Необходимо обновить дизайн форума http://www.forumfermer.ru, чтобы он выглядел немного повеселее - шапка, цветовая гамма, логотип, возможно еще что-то (на ваше усмотрение). Без особых наворотов - просто, но со вкусом. Жду ваши предложения с ценами.
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- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно нарисовать шапку и логотип для сайта спортивного клуба по борьбе самбо http://www.sambo-mifi.ruЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна favicon 16х16 изображающая двух борцов-самбистов. Один в красной куртке другой в синей, один из них проводит бросок через голову с упором стопы в живот (пример исполнения в приложении, только там дзюдоисты изображены). Идея в ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать 20 графических иконок (40х40 пиксел) к форуму www.forumfermer.ru - для каждого раздела форума своя иконка. Иконки должны быть выполнены в едином стиле и гармонировать с общим дизайном форума. Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио с ...Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
13 лет назад
По больше бы таких заказчиков на ресурсею точно знает что хочет, пунктуальный и слушает правки дизайнера. сотрудничеством полностью доволен
Ответный отзыв
Спасибо Алексею - качественно доделал то, что не сделал первый недобросовестный исполнитель.
$60
0 баллов
13 лет назад
Очень принципиальный человек!Подробно описал задачу и суть дела,но за неимением рейтинга мною была потребована вторая часть предоплаты (к сожалению в устной договоренности,я на автомате упомянул что заберу ее после окончания сета) на что данный заказчик отреагировал негативно.Лучше взвесте все аспекты и уж после принимайтесь за дело.
Ответный отзыв
Не придерживается достигнутых договоренностей. Анатолий получил 50% предоплату (от 75wmz), однако после выполнения половины работы внезапно потребовал оплатить вторую половину суммы, вопреки нашей договоренности, что 100% оплачиваются по окончании работы, перед получением исходников. Требование мотивировал моим низким рейтингом. Выполненную половину нарисовал хорошо.