coolhacker

Очень принципиальный человек!Подробно описал задачу и суть дела,но за неимением рейтинга мною была потребована вторая часть предоплаты (к сожалению в устной договоренности,я на автомате упомянул что заберу ее после окончания сета) на что данный заказчик отреагировал негативно.Лучше взвесте все аспекты и уж после принимайтесь за дело.