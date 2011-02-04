coolhacker

Андрей Полонский coolhacker

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
frost25
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
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По больше бы таких заказчиков на ресурсею точно знает что хочет, пунктуальный и слушает правки дизайнера. сотрудничеством полностью доволен
Спасибо Алексею - качественно доделал то, что не сделал первый недобросовестный исполнитель.
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HAMeleon-ART
Анатолий 
37 летЧехия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
0 баллов
13 лет назад
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Очень принципиальный человек!Подробно описал задачу и суть дела,но за неимением рейтинга мною была потребована вторая часть предоплаты (к сожалению в устной договоренности,я на автомате упомянул что заберу ее после окончания сета) на что данный заказчик отреагировал негативно.Лучше взвесте все аспекты и уж после принимайтесь за дело.
Не придерживается достигнутых договоренностей. Анатолий получил 50% предоплату (от 75wmz), однако после выполнения половины работы внезапно потребовал оплатить вторую половину суммы, вопреки нашей договоренности, что 100% оплачиваются по окончании работы, перед получением исходников. Требование мотивировал моим низким рейтингом. Выполненную половину нарисовал хорошо.
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