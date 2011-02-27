По образцу иконки Твиттера у нас на веб-сайте adlogic.ru, сделать иконку "Моего круга" moikrug.ru, которая бы также органично вписалась в наш дизайн. Требуется 2 варианта. Возможно пригодиться: http://moikrug.ru/images/logo_brief.gif
Набор иконок
Требуется разработать 20 графических иконок (40х40 пиксел) к форуму www.forumfermer.ru - для каждого раздела форума своя иконка. Иконки должны быть выполнены в едином стиле и гармонировать с общим дизайном форума.
Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио с иконками и цену за одну иконку.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать 12 графических иконок (110х110 пиксел) для одностраничного сайта: www.alphadisk.com.ua Иконки должны быть красочные и графически передавать смысл перечисленных свойст устройства AlphaDisk. Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио с иконками.Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. К категориям интернет магазина развивающих игрушек надо сделать изображения описывающие их и вписывающиеся в существующий дизайн. Вот общая концепция того, что я хочу http://www.7pd.ru/category.php?id=26 Пример страницы на которой будут ...Завершен14 лет назад
Нужны иконки размером 20х20 пикселей. Вот в такой стилистике: http://www.geocaching.su/images/ctypes/virtual_small.gif http://www.geocaching.su/images/ctypes/traditional_small.gif http://www.geocaching.su/images/ctypes/multistep.gif Надо около 10 иконок. Тематика: - 1 шт. конкурс ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать несколько иконок для рубрик доски объявлений. Иконки должны быть в одном стиле и хорошо вписывающихся в дизайн сайта.Завершен14 лет назад
Нужно из мной предоставленной картинки, отрисовать иконку 24x12 пикселей.. ваши ценны указывайте в заявкеЗавершен14 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо сделать коллаж из 5-ти иконок. Пример в аттаче, то что обведено красной рамкой как раз и надо будет заменить. Центральная иконка (с логотипа) остается. Также нужно нарисовать красивые стрелки. ...Завершен14 лет назад
Разработать серию иконок для категорий товаров. Тема - гаджеты и компьютерыИконки и Пиксель-арт19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно нарисовать пиктограмки к разделам сайта в левом меню примерно 16х16 пикселей отражающие содержание раздела. например, "Пиломатериалы" - пила, Строительство - деревянный домик. 7 штук. www.sibirles.ruЗакрыт14 лет назад
Примерная стоимость, наличие портфолио (возможно, примеров), контакт.Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт14 лет назад