Набор иконок

Требуется разработать 20 графических иконок (40х40 пиксел) к форуму www.forumfermer.ru - для каждого раздела форума своя иконка. Иконки должны быть выполнены в едином стиле и гармонировать с общим дизайном форума.

Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио с иконками и цену за одну иконку.