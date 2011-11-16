Приватно для Asmi - Иконки для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки153 просмотра

Необходимо отрисовать несколько иконок для рубрик доски объявлений.

Иконки должны быть в одном стиле и хорошо вписывающихся в дизайн сайта.

14 лет назад
EvgenySedov
Седов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$40
4 дня
Прекрасный исполнитель. Было очень приятно сотрудничать.
Евгений, спасибо . Было очень приятно работать)

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад