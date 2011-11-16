Нужны иконки для сайта спортивной тематики: 16px - 44 штуки 48px - 6 штук 128px - 9 штук png, с альфа-каналом на белом фоне Стиль иконок 16px в ...
Приватно для Asmi - Иконки для сайта
Необходимо отрисовать несколько иконок для рубрик доски объявлений.
Иконки должны быть в одном стиле и хорошо вписывающихся в дизайн сайта.
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